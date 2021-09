Switch OLED angetestet

Größerer, besserer Screen

Switch

Teaser Im Zuge einer Metroid-Dread-Preview konnte ich auch die in Kürze erscheinende Nintendo Switch OLED ausprobieren – weil ersteres auf letzterer lief. Hier meine Eindrücke.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nintendo Switch ab 281,90 € bei Amazon.de kaufen.

Die neue Docking Station passt zum edlen s/w-Look. (Herstellerfoto)

Seit zweieinhalb Monaten ist sie angekündigt: Die nach dem Original, der batteriestärkeren ersten Revision und der Switch Lite vierte Version der Nintendo Switch –genannt. Ich konnte sie anlässlich meiner Metroid Dread-Preview bereits zwei Stunden lang ausprobieren.Nintendo erhöhte für die Switch OLED, bei praktisch gleichen Geräteabmessungen, die Bildschirmgröße um 13 Prozent auf 7 Zoll Diagonale – was durch den schmaler gewordenen Rand relalisiert wird. Außerdem findet statt LED- nun OLED-Technik ("Organic Light Emitting Diode") Verwendung; kurz gesagt leuchten OLEDs stärker, erlauben ein dunkleres Schwarz (weil dunkle Pixel nicht ständig hintergrundbeleuchtet werden) und verbrauchen weniger Energie.Die weiteren Neuerungen: 64 statt 32 GB Speicher, was eine deutliche Verbesserung darstellt. Es gibt einen größeren, stabileren Ständer, wenn ihr die Konsole auf dem Tisch abstellen wollt beim Spielen. Die Docking-Station hat ein etwas anderes Layout (mit Rundungen) und erscheint im selben Schwarzweiß wie auch die Konsole selbst (also das Modell, das ich in der Hand hatte, es gibt auch die herkömmliche Türkis/Rot-Kombination). Die neue Docking Station (in echt gesehen habe ich sie noch nicht) enthält außerdem einen LAN-Anschluss.Die letzte Änderung, die wohl verbesserten Lautsprecher, sind mir in dem sehr ruhigen Meeting-Raum, in dem ich spielte, nicht aufgefallen, aber das muss nichts heißen.Beim Antesten hat mir zunächst einmal die schwarz-weiße Farbgebung sehr gefallen. Der Bildschirm wirkt auch ohne direkten Vergleich deutlich größer, die 13 Prozent Unterschied (von der Switch Lite möchte ich gar nicht reden!) machen sich bemerkbar. Das "echte" Schwarz ist auch nicht zu verkennen, ich fand es gerade in Verbindung mit dünnen roten Linien (die es im Intro von Metroid Dread ein paar Mal zu sehen gab) sehr schick. Wie gut sich die Switch OLED im Freien schlägt, konnte ich nicht ausprobieren, aber das holen wir dann in Kürze mit unserem Leih-Modell nach, das wir jetzt jeden Tag erwarten. Von der Theorie her müsste die Lesbarkeit des Displays bei Sonnenlicht besser sein als bei den bisherigen Modellen.Klar, die OLED macht aus Metroid Dread nicht plötzlich ein anderes Spiel, und ich hatte ehrlich gesagt nach einer Weile vergessen, dass ich hier mit dem brandneuen Modell spiele. Das lag aber schlicht daran, wie spannend ich das Spiel fand. Im Alltag werde ich mich vermutlich über die bessere Leuchtkraft, mit Sicherheit aber über das größere Display freuen, nicht jeder Third-Party-Publisher schafft es ja, adäquat große Schriften für seine Switch-Spiele zu verwenden...Preislich wird die Switch OLED 50 Euro über dem kürzlich UVP-gesenkten Revision-2-Modell liegen (aktuell 299 Euro; Switch Lite: 199 Euro), also bei 349 Euro . Aus meiner Sicht ist der Preis angesichts des größeren internen Speichers und vor allem des klar bessere Displays gerechtfertigt. Die Switch OLED erscheint am 8.10.2021, also Freitag nächster Woche.