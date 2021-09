PM: Stranded Deep: Update mit Online-Koop-Modus morgen verfügbar (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns sehr, das neueste Update für Stranded Deep anzukündigen, das morgen kommt – und auch den Online-Koop betrifft.

Die Spieler hatten zwar Spaß am Einzelspielermodus, aber schon seit der Veröffentlichung des Spiels hat die Community sich einen Koop-Multiplayer gewünscht. Wir wollten der Community genau das geben und haben über ein Jahr lang hart mit unseren Partnern daran gearbeitet. Wir freuen uns, die Ankunft dieser Funktion nun verkünden zu können – nämlich morgen, am 28. September! Es handelt sich um ein kostenloses Update für bestehende Spieler und einen integrierten Teil des Spiels für solche, die zum ersten Mal stranden.

Ihr werdet verrückte Begegnungen mit Haien, riesigen Tintenfischen und anderen Meereskreaturen erleben. Verteidigt euch gegen Angriffe an Land von Wildschweinen, Schlangen und anderen einheimischen Bedrohungen. Die Tatsache, dass ihr nicht nur Hunger und Durst, sondern auch allem anderen ausgesetzt seid, wird euch das Leben schwer machen, während ihr euch den Elementen stellt. Es sollte und wird nicht leicht sein … aber wenn ihr alles übersteht, könnt ihr fliehen – jetzt sogar mit einem Freund!

Für uns hier bei Beam Team war es ein verrückter Weg bis hier hin – wir sind nur ein kleines Team aus Brisbane, Australien, das sein erstes Spiel erstellt. Unsere Community ist jetzt schon über alles hinausgewachsen, was wir je erwartet haben, und zu wissen, dass es so viele Spieler gibt, die Spaß an dem haben, was wir erschaffen haben, ist alles, was für uns dabei zählt. Die Möglichkeit zu haben, unser Spiel auf PlayStation selbstständig zu entwickeln und veröffentlichen, ist ein Traum für uns, der sich immer noch nicht real anfühlt.

Wir möchten euch ein riesiges Danke für eure Unterstützung schicken und hoffen, dass euch der neue Koop-Multiplayer genauso viel Spaß bringt, wie wir dabei hatten, daran zu arbeiten.

Bleibt am Leben!

Sam