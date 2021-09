PM: Horizon Forbidden West: Aloys Entwicklung (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Seit der Veröffentlichung von Horizon Zero Dawn im Jahr 2017 lebt Aloy in den Herzen von vielen Spielern weiter, die sich mit der Geschichte ihres Überlebenskampfes, ihrer Selbstfindung und ihres Opfers identifizieren konnten. Ihre Geschichte wird nun in der Fortsetzung, Horizon Forbidden West, weitergeführt, die sechs Monate nach den Ereignissen von Horizon Zero Dawn spielt. Aloy ist in den Westen gereist, um eine mysteriöse und verheerende Plage zu untersuchen. In diesen unerforschten Landen trifft sie auf unbekannte neue Stämme und noch wildere Maschinen. Gemeinsam mit alten Freunden und neuen Gefährten muss sie dieses neue Grenzgebiet erkunden, um die Antworten zu finden, die sie zur Rettung des Lebens auf der Erde braucht.

Beachtet bitte, dass dieser Artikel Spoiler zu Horizon Zero Dawn und dessen Geschichte enthält.

Aloys Geschichte, geprägt von Liebe und Verlust, bietet den Grundstein für ein fesselndes Abenteuer. Uns erreichten Nachrichten von Menschen, von überall aus der Welt, die von Horizon Zero Dawn beeindruckt wurden und mehr wollen. Nachdem wir den Gameplay-Trailer von Horizon Forbidden West im späten Mai veröffentlicht haben, waren Fans äußerst glücklich, Aloy wiederzusehen und zu erleben, wie sie Maschinen und Räuber bekämpft und sogar ihren alten Freund Erend trifft.

Der Narrative Director von Guerrilla, Ben McCaw, versteht diese Reaktionen gut. „In Horizon Zero Dawn ist Aloy erst die unwichtigste Person auf der Welt – eine bescheidene Außenseiterin – und wird dann zur wichtigsten. Sie wird nicht nur die beste Maschinenjägerin im Land, sondern entdeckt auch noch den Schlüssel, um die Vergangenheit der Erde zu verstehen und die Möglichkeit, ihre Zukunft zu retten. Während ihrer Reise verbündet sie sich mit wichtigen Freunden, wie Varl, einem Jäger der Nora, der seine Schwester an die Erprobung verloren hat, Erend, einem starken, aber einfühlsamen Oseram-Gardisten, und dem Carja-Sonnenkönig Avad, einem Herrscher, der versucht, seine Leute vor ihrer schlimmen Vergangenheit zu retten.“

„Aber zum Ende von Horizon Zero Dawn ist Aloys Arbeit nur halb fertig“, erklärt Ben. „Eine Bedrohung wurde ausgelöscht, aber eine andere lauert immer noch, in Form der seltsamen roten Plage, die das Land belastet. In den sechs Monaten zwischen den Spielen hat sich Aloy auf die Suche begeben, um herauszufinden, wie diese schleichende Infektion aufgehalten werden kann. Die fünf Ausgaben der Sonnenhabicht-Kollektion der „Titan“-Comics bieten Fans einen Einblick in ihre Reise. Diese Mission war sehr hart. Sie musste sich schnell bewegen und viel von ihrer Ausrüstung zurücklassen. Trotzdem hat sie diese Mission mit derselben Überzeugung, Stärke und Antrieb verfolgt, die sie im ersten Spiel gezeigt hat. In diesem Aspekt hat sie sich gar nicht verändert.“

Eine Heldin, Jägerin und Entdeckerin … Es ruht eine Menge auf Aloys Schultern, während sie sich den Gefahren und Herausforderungen in diesem Land stellt. Von einer erzählerischen Perspektive war es sehr wichtig, Aloys Stärke und emotionale Intelligenz zu vermitteln und ihr Lektionen und Erfahrungen zu bieten, die sie über das Spiel hinweg fordern und zu einer realen und nachvollziehbaren Protagonistin machen.

„Aloy hat eine einzigartige Perspektive auf die Welt, da sie als Außenseiterin geboren wurde und aufgewachsen ist“, erklärt Ben. „Sie fühlt sich sehr verbunden mit denjenigen, die leiden, und hat einen enormen Antrieb, ihre mächtigen Unterdrücker zu bestrafen. Obwohl sie während ihrer Reise Freundschaften geschlossen hat, fühlt sie sich immer noch wie eine Außenseiterin. Um die Wahrheit zu sagen: Sie hat auch kein richtiges Zuhause. Diese Aspekte ihres Charakters werden weiter erforscht, während sie sich in das geheimnisvolle Grenzgebiet von Forbidden West begibt.“

„Das gilt auch für die Geschichte. Sie beginnt mit der gleichen Aloy, die Spieler in Horizon Zero Dawn zu lieben gelernt haben. Aber wir haben neue Stämme, Gefährten und Komplikationen hinzugefügt, mit denen Aloy zurechtkommen muss. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber es gibt unterwegs ein paar große Überraschungen! Es besteht kein Zweifel, dass Spieler ihre Evolution gerne mitverfolgen werden.“

Horizon Forbidden West zeigt nicht nur die Evolution von Aloys Charakter, sondern bietet auch mehr Freiheit für ihre Bewegungen und wie sie die Welt erlebt. „Wir wollten alles, was Aloy zu so einem großartigen und interessanten Charakter bisher gemacht hat, in Horizon Forbidden West beibehalten, aber trotzdem noch viel mehr implementieren. Sie ist immer noch die gleiche flinke und präzise Maschinenjägerin, aber wir haben dem Kampfsystem viel mehr Spieltiefe gegeben. Es ist noch immer aufregend, die Welt mit ihr zu erforschen, dennoch haben wir mit dem Zugwerfer und dem Schildflügel, die man beide im Gameplay-Trailer gesehen hat, noch mehr Möglichkeiten bieten wollen, das Land zu durchqueren“, sagt Ben.

Aloys Transformation über den Verlauf ihrer Reise ist nicht nur der Verdienst des Autorenteams, sondern der einer Zusammenarbeit von mehreren Teams bei Guerrilla. Von der Konzeptkunst über die Animation zum Audio und noch vielen mehr.

Ben stimmt zu. „Mehrere Teams haben zahllose Stunden an Arbeit in ihren Bereich gesteckt: ihre Kampfbewegungen, ihre Animationen, ihre Ausrüstung, ihre Haare und ihr Dialog. Nicht zuletzt Ashly Burchs fantastische Sprachaufnahme. Dieser gesamte Einsatz sorgt dafür, dass sich Aloy so echt anfühlt. Es macht sie auch zu einem so passenden Charakter für viele unterschiedliche Spieler. Manche wollen hauptsächlich kämpfen, andere möchten erkunden oder sich mit den Stämmen und NPCs auseinandersetzen oder wiederum einfach die wunderschöne Welt wahrnehmen. So viele Menschen arbeiten hart, um das möglich zu machen.“

Einer dieser Menschen ist Bastien Ramisse, der Lead Character Artist von Guerrilla, der von Anfang an mit Aloy zu tun hatte.

„Einen Charakter zum Leben zu erwecken, ist immer ein aufregender Prozess“, beginnt er. „Aus einer kreativen Perspektive experimentieren wir häufig mit mehreren Design-Skizzen und Vorschlägen. Dann reden wir auch darüber, wie man sie besser verstehen und entwickeln kann und was für Feinheiten sie hat.“

„Bei Aloy hat es eine lange Zeit und Zusammenarbeit mit talentierten Künstlern erfordert, bis wir zu ihrem einzigartigen und bemerkenswerten Aussehen kamen, für das wir sie heute kennen. Als Charakter-Künstler konzentriert sich unser Team hauptsächlich darauf, die Qualität und Genauigkeit des Charakters zu verbessern. Die Zusammenarbeit und Ausdauer von mehreren Teammitgliedern der Autoren, den Konzeptkünstlern, Mitgliedern vom Rigging, der Animation, Audio und Beleuchtung (um nur ein paar zu nennen) ist unentbehrlich für die Magie der Charaktererstellung. Es ermöglicht ihnen, glaubwürdige und inspirierende Helden für alle zu werden.“

Aloy ist bekannt für ihre geflochtenen, roten Haare und ihre agile Kriegerinnenstatur, aber was das Design wirklich antreibt, ist die Authentizität und wie die Charaktere sich letzten Endes in der Welt bewegen, in der sie leben.

„Das Team entwirft ihre Outfits immer mit dem Gedanken, dass sie sich anmutig und flüssig bewegen können, anstatt schwere oder unpraktische Kostüme zu konzipieren. Wir glauben außerdem, dass sich Detailverliebtheit in der Immersion eines Spiels bemerkbar macht und oftmals eine eigene Geschichte erzählt. Wir bei Guerrilla versuchen immer, die Identitäten und Kulturen der Stämme zu erforschen und auszubauen. Der Utaru-Stamm wurde nur kurz in Horizon Zero Dawn erwähnt, spielt aber dafür in Horizon Forbidden West eine größere Rolle. Sie erhielten ein aktualisiertes Design mit einer bodenständigen Kultur, was ihre Kleidung angeht, die sich auf ihre praktischen täglichen Aktivitäten konzentriert und in ihr Umfeld und ihre Hierarchie passen soll.“

Die Entwicklung und nachfolgende Veröffentlichung der PlayStation®5-Konsole hat den Teams von Guerrilla noch mehr Möglichkeiten gegeben, um die hohe Qualität und optischen Maßstäbe anzutreiben, für die sie eine große Leidenschaft besitzen. Die zusätzliche Ebene an Details bringt eine Authentizität zum Spiel.

„Jede Generation von Konsolen bringt mehr Leistung und lässt uns noch dichtere Polygone zu den Charaktermodellen hinzufügen. So können wir den Texturen feinere Details geben und einen höheren Grad an Realitätstreue erreichen. Nicht nur die visuellen Aspekte profitieren von der neuen PlayStation 5-Hardware, sondern wir konnten auch die Anzahl von Gelenken in Skeletten im Spiel erhöhen, was Gesichtsausdrücke und Deformationen auf ein ganz anderes Niveau bringt und Charaktere glaubwürdiger erscheinen lässt. Insgesamt ist es ein Traum für Entwickler und Spieler!“

Nur weil das Team versucht, so viel wie möglich aus der PlayStation 5-Version von Horizon Forbidden West zu holen, bedeutet das nicht, dass die PlayStation 4-Version in irgendeiner Weise darunter leiden sollte, bemerkt Bastien. „Wir haben das Spiel gleichzeitig für PlayStation 4 und PlayStation 5 entwickelt und getestet, weil es unserem Studio sehr wichtig ist, dass Spieler auf PlayStation 4 eine genauso immersive Erfahrung bekommen. Durch unsere Zeit mit Horizon Zero Dawn wussten wir, dass wir noch nicht genutzte Ressourcen hatten, die den Realismus und die Qualität unserer Charaktermodelle weiter verbessern könnten. Jetzt ist es uns möglich, dieses Wissen und unsere Erfahrung für die Fortsetzung zu nutzen.“

„Aus künstlerischer Perspektive steht Horizon Forbidden West wirklich auf den Schultern des erfolgreichen Design-Fundaments von Horizon Zero Dawn“, führt Bastien fort. „Der größte Unterschied und eine Verbesserung für Aloy, was Technologie betrifft, ist die verbesserte Aufnahmegenauigkeit ihrer Gesichtsausdrücke und Körperbewegungen. Das erlaubt uns realistischere Formen und Oberflächendetails auf Charakteren und ihrer von Hand hergestellten und benutzten Kleidung.“

Horizon Forbidden West wird eine große Anzahl von Outfits für Aloy bieten. Manche haben Ähnlichkeiten mit Outfits aus dem ersten Teil, und andere kommen euch vielleicht bekannt vor. Sie ermöglichen Aloy Schutz vor einer Vielzahl von Gefahren und können von Händlern gekauft oder in der Welt gefunden werden. Eine Neuerung zu dem System ist, dass Outfits in Horizon Forbidden West jetzt Fertigkeiten haben, damit Spieler auf unterschiedlichen Wegen stärker werden können. Das Maximieren dieser Fertigkeiten geschieht im neuen und verbesserten Fertigkeitenbaum, über den wir euch in der Zukunft mehr verraten werden …

Der Aufwand, der in Aloys Outfits steckt (und jener der Charaktere, die sie auf ihrer Reise trifft), blieb von der Horizon-Community nicht unbemerkt. Cosplayer haben diese Charaktere seit Jahren erforscht und sie auf ihre ganz eigene Art und Weise zum Leben erwachen lassen. Dafür war das hohe Level an Authentizität im Spiel hilfreich, um Material für ihre eigenen Kostüme auszuwählen. Um ihren Design-Prozess leichter zu machen, liebt Guerrilla es, ausführliche Cosplay-Leitfäden mit sehr detaillierten Abbildungen und Erklärungen über die Materialien zu geben.

„Aloys Utaru-Erntearbeiterin-Outfit, das sie im neuesten Gameplay-Trailer trägt und in unserem neuesten Cosplay-Leitfaden zu finden ist, entstand durch eine Mischung aus alten bewährten Regeln, um das Aussehen und Gefühl von Aloy zu bewahren, gepaart mit einer Prise neuer Erforschung des Utaru-Stammes. Das Outfit nutzt eine Vielfalt an natürlichen Materialien, wie etwa Schilf, Jute, Rattan, Leinen und Blättern, die sie im umliegenden Areal von Reinklang gefunden hat.“

Bastien hofft, dass die Auswahl an Material, die das Team während der Entwicklung genutzt hat, hilfreich und eine Inspiration sein wird für die Details und den Realismus der Stammesmaterialien, wie etwa Felle, Leder, Wildleder und Holz. „Wir bei Guerrilla fühlen uns sehr geehrt, wenn Cosplayer so leidenschaftlich und engagiert an den Kostümen von Aloy arbeiten, was sehr viel Zeit und Mühe erfordert. Als Künstler verstehen wir, dass so ein kreatives Projekt manchmal ein mühsamer und harter Weg sein kann, deshalb freuen wir uns unheimlich und können es nicht erwarten, die neuen Kreationen zu sehen, wenn das Spiel endlich veröffentlicht wurde.“

Ben kann nur zustimmen: „Wir freuen uns darauf, dass die Spieler neue Merkmale im Spiel erleben können. Unsere neuen Überquerungswerkzeuge. Unterwasser-Erkundung. Erweiterte Kämpfe. Spektakuläre Maschinen. Aber am meisten freuen wir uns darauf zu sehen, wie Spieler auf die neuen Charaktere reagieren, die Aloy während ihrer Reise durch das Grenzgebiet im Verbotenen Westen treffen wird. Von alten Freunden zu neuen Gefährten und Stämmen wird sie sehr persönliche Geschichten erleben … und diese werden sie sehr beeinflussen. Wir können mit Sicherheit behaupten, dass sie nie die Gleiche sein wird!“

Weitere Informationen über Horizon Forbidden West findet ihr hier. Wir melden uns bald wieder bei euch mit einem weiteren Entwickler-Blog!