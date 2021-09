The Witcher: Staffel 3 und noch etwas mehr von Netflix bestätigt

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Der US-amerikanische Streamingdienst Netflix hat kürzlich neue Einblicke in die kommende zweite Staffel von The Witcher gegeben. In einem knapp dreiminütigen Trailer bekommt ihr zunächst noch einmal die bisherigen Geschehnisse aus der ersten Staffel der Serie zusammengefasst.

In einem zweiten Trailer verfolgt ihr ein Gespräch zwischen Protagonist Geralt von Riva und dem Charakter Nivellen über die Zukunft von Ciri. Letzgenannte ist auch in einem dritten Trailer zu sehen, indem sie sich zusammen mit Geralt in einem Haus befindet, indem sich eine Bruxa-Vampirin herumtreibt. Den dritten Trailer haben wir euch unter dieser News eingebunden, die anderen beiden könnt ihr euch über einen Klick auf die Links im Text anschauen.

Die zweite Staffel der The Witcher-Serie auf Netflix soll ab dem 17. Dezember 2021 erscheinen. Nach mehreren Unterbrechungen in der Produktion wird die Serie damit zwei Jahre nach der ersten Staffel fortgesetzt. Fans der Serie dürfen sich jedoch nicht nur auf die kommende Staffel freuen: Wie Showrunnerin Lauren S. Hissrich im Zuge des Events Netflix Tudum bekannt gab, ist eine dritte Staffel bereits in trockenen Tüchern.

Die Netflix-Serie um den Hexer orientiert sich mit einigen Freiheiten an den Buchvorlagen des polnischen Autors Andrzej Sapkowski, während die Handlung der Witcher-Rollenspiele von CD Projekt RED nach dem Ende der Romane ansetzt. Nachdem die erste Staffel einen guten Teil der Ereignisse der ersten beiden Kurzgeschichtensammlungen von Sapkowski abdeckte, warten noch fünf Hauptromane mit Material für weitere Staffeln auf. Weitere Infos zur dritten Staffel gab es noch nicht.

Im Rahmen des Netflix Tudum gab es außerdem nicht nur einen Blick hinter die Kulissen der ebenfalls in Produktion befindlichen Prequel-Serie The Witcher - Blood Origin. Showrunnerin Hissrich kündigte noch zwei weitere Projekte an: So wird es einen zweiten Anime-Film im Hexer-Universum geben, nachdem im August 2021 bereits der Anime-Film The Witcher - Nightmare of the Wolf erschien. Ob der kommende Anime-Streifen die Geschichte des ersten Films über die jungen Jahre von Geralts Mentor Vesemir weiterspinnen wird, ist noch nicht bekannt. Auch über das überraschendste der Projekte wurde nichts weiter verraten: So soll eine familienfreundliche Hexer-Serie entstehen, oder mit Hissrichs Worten: "Eine Serie voller Spaß für Kinder und Familien."