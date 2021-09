PM: Feiert mit uns den The Last of Us Day! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Genau ein Jahr ist es her, dass The Last of Us Part II uns alle mit auf eine verrückte Reise genommen hat. Was auf PlayStation 4 schon atemberaubend war, nimmt euch auf PS5 dank DualSense Wireless-Controller noch intensiver mit. Habt ihr es schon auf PlayStation 5 gespielt? Schreibt es uns unten in die Kommentare und verratet uns zum The Last of Us Day, was euch besonders am Spiel gefällt.

Die Kollegen von Inside PlayStation haben sich Gedanken darüber gemacht, weshalb wir über das Spiel hinweg ganz verschiedene Gefühle für Abby und Ellie entwickelt haben. Wie haben es Naughty Dog geschafft, uns derart mitzureißen?

Habt ihr euch eigentlich mal gefragt, wieso es ein Golfschläger war, mit dem Abby ihre Rache ausgeübt hat? Weshalb kein Messer? Wir haben für euch die Antwort herausgefunden, mit der ihr beim nächsten Klatsch und Tratsch im Flur sicher im Mittelpunkt stehen werdet.

Laut Neil Druckmann gibt es eine einfache Erklärung: Ein Messer als Waffe ist bereits Teil von Ellies Charakter, man verbindet es in Gedanken bereits mit ihr. Also braucht Abby eine andere Waffe. Der Golfschläger stellt eine Verbindung zu Druckmanns Kindheit dar, denn er wurde bei einem Unfall mit einem Golfschläger am Kopf getroffen. 30 Stiche waren nötig, um die schmerzende Wunde zu nähen. Er weiß also ganz genau, wie sich das anfühlt.

