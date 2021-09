Was wird euer Highlight zum Jahresende?

Teaser 2021 geht in die letzte Etappe und die Releases zum Weihnachtsgeschäft rücken näher. Welchem Spiel aus dem letzten Quartal fiebert ihr entgegen?

Diverse Verschiebungen haben den Release-Kalender 2021 durcheinander gewirbelt. Titel wie Kena - Bridge of Spirits (im Test), die wir in unserem Jahresausblicks-Stream im März erwartet haben, kamen tatsächlich erst Ende September. Diverse andere Titel hat es komplett ins nächste Jahr verschoben, beispielsweise Horizon - Forbidden West, Dying Light 2 - Stay Human oder Total War - Warhammer 3.

Nichtsdestotrotz stehen noch ein paar große Namen wie Far Cry 6 und Battlefield 2042 sowie andere interessante Titel zum Jahresende aus. Verratet uns, auf welches Spiel aus der untenstehenden Auswahl ihr euch im 4. Quartal 2021 am meisten freut. Early-Access-Fassungen von Spielen wie Darkest Dungeon 2 wurden dabei außen vor gelassen. Wenn euer Highlight sich dennoch nicht unter den Antwortoptionen wiederfindet, wählt "Anderes" und nennt uns euren Favoriten in den Kommentaren.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.