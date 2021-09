Darauf freut sich die Redaktion im... Oktober 2021

Kino-Besuche und erste Blockbuster

Teaser Im Herbst veröffentlichen viele Publisher klassischerweise ihre Spiele-Highlights. Auch 2021 bildet da keine Ausnahme, wie die Favoriten unserer Redaktion im kommenden Monat zeigen.

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Da ich es aus Zeitgründen erst Anfang Oktober in den neuen James Bond schaffe, nenne ich natürlichals den Wartefilm des Monats. Außer auf den ja ebenfalls erst kürzlich erschienenen(bereits zweimal gesehen!) habe ich auf keinen KinofIlm länger gewartet.[SPIELE/BRETTSPIELE] Was für ein Spielemonat, gerade für Strategen! Aber der Reihe nach:muss als mir genehme Blockbuster-Serie natürlich genannt werden, schauen wir mal, wie sehr ich mit dem Lebensbalken-Dekrementierungskampfsystem hadern werde. Und auch wenn es schlecht passt, mich auf ein Spiel zu freuen, das ich bereits spiele:dürfte ein Highlight werden. Vielleicht schaue ich mir auch noch malin der Behemoth Edition an, die (für PS4 und Xbox One) alle vier Addons enthält. Und vielleicht gebe icheine Chance, der PC-Umsetzung des Brettspiel-Megaerfolgs.erscheint ebenfalls im Oktober, hat mir ja in der "Viertelstunde" sehr gut gemundet. Und Ende Oktober naht dann, wo ich wirklich auf die Kampagne(n) gespannt bin. Ob bei soviel Langer-relevantem Spielefutter Platz bleibt für? Eher nicht.[SONSTIGES] Ist irgendwem aufgefallen, dass heute diegestartet ist, die bis Sonntag gehen wird? Mir auch nur wegen einer Pressemeldung. Und da ist sie wieder, die Messe-Wehmut in Verbindung mit starken Japan-Entzugserscheinungen. Jedenfalls hier der Link zum TGS-21-Programm [FILME/SERIEN] Dieses Segment wird von den geschätzten Kollegen in dieser Liste unterstützt. Dank Hagen habe ich mitbekommen, dass Staffel 11 vonauf Netflix zur Verfügung steht. Ein bisschen doofe Unterhaltung ist genau das Richtige nach einem harten Arbeitstag. Weniger locker, dafür sicherlich einfach gut ist der Tipp von Michael,. Der Symbiont ist einfach so ein herrlich ekelhafter und fieser Charakter, dementsprechend freue ich mich auf den neuen Streifen. Vielleicht schließe ich auch endlich mal einen Probemonat bei Apple TV+ ab, um endlichzu schauen. Gibt's da eigentlich sonst irgendwas Gutes?[SPIELE/BRETTSPIELE] Der Oktober ist ein starker Monat, man merkt, dass der Winter im Anrollen ist. Los geht es mitund (wenn ich Luft habe). Die 2D-Abenteuer von Samus gehören zwar nicht zu meinen großen Favoriten, aber nett waren sie doch immer. Wenn ich die Luft und Mitspieler finde wird außerdemfür einige zünftige Koop-Runden sogen. Die Zombie-Schlachtplatte hat in meinen ersten Anspielsitzungen durchaus Freude gemacht.[SONSTIGES] Nachdem ich kürzlich beiwieder Konzert-Blut geleckt habe, will ich möglichst bald wieder Live-Musik erleben. Den Monat sehe ich Money Boy, allerdings weiß ich nicht, ob ich für ihn wirklich Geld ausgeben würde.haben ihre Oktober-Show aber leider schon abgesagt, ebenso wie das gesamte-Festival und. Naja, dann freue ich mich wohl auf den Wochenend-Trip in den bayrischen Wald samt Schwippschwäger, Schwägerin, Frau und Hund.

[FILME/SERIEN] Ich habe mir für einen Monat mal Apple TV+ gegönnt um zwei Serien zu schauen: Die hervorragende Sport-Comedy Ted Lasso um einen amerikanischen Football-Coach, der ein englisches Premier-League-Team trainieren soll. Die zweite Staffel geht im Oktober zu Ende. Dann noch The Morning Show. Es ist schon schräg, Comedy-Stars wie Jennifer Aniston und Steve Carrell in ernsten Rollen zu sehen. Ich freue mich dann auch auf den Beginn der letzten Staffel Lucifer bei Amazon. Ins Kino gehe ich auch. Bislang habe ich es nicht geschafft, mir Dune anzusehen – aber das Lichtspielhaus vor Ort hat endlich wieder auf. Und auf Keine Zeit zu sterben muss ich noch drei Wochen warten, den will ich mit der Liebsten schauen.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich würde mal behaupten: Bis auf ein paar Partien FIFA 21 habe ich im September nichts gespielt. Ob ich nach den teils vernichtenden Wertungen zu FIFA 22 greifen werde, weiß ich noch nicht. Ansonsten kann ich nur noch mal wiederholen, dass das Story-Adventure Closed Hands sich spannend anhört. Far Cry 6 ist auch bestimmt einen Blick wert, weil ich Teil 5 sehr gerne gespielt habe.



[SONSTIGES] Wenig Musik im Oktober. Aber es kommt ein neues Album von The War on Drugs raus – und das reicht auch eigentlich. Ansonsten schaue ich mal, wie ich das extralange Wochenende mit dem Großen zu Beginn der Ferien rumkriege (er will in eine Kletterhalle!). Und dann freue ich mich Mitte/Ende des Monats auf eine Woche Österreich bei der Liebsten.

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Ich bin zwar bereits jetzt etwas wehmütig, dass danach alles vorbei sein soll, aber mit Abstand am meisten freue ich mich auf die letzten Folgen von. Trotz der seltbstverursachten Makel im Zuge der drohenden Absetzung und der folgenden Doch-Fortführung durch Netflix hat die Serie zwar ein paar unnötige Schwächen. Aber ich liebe sie trotzdem! Die Idee an sich ist schon super, und, der tatsächlich ein ziemlich mieser Schauspieler ist, ist schlicht die perfekte Besetzung. Wenn ihr die Serie noch nicht kennt, holt es unbedingt nach. Ich würde alles in allem fast so weit gehen und das Ding als brillant bezeichnen. Ansonsten schaue ich verschiedene ältere Sachen weiter. Und mein erster Kinobesuch seit Corona könnte der neue-Film sein. Ich haltewie gehabt für eine schlechte Besetzung, aber die bisherigen 007-Streifen mit ihm waren trotzdem überwiegend sehr unterhaltsam.[SPIELE/BRETTSPIELE] Da gibt es natürlich wieder viel zu viel, um wirklich alles zu nennen, auf das ich große Lust habe. Nach dem jüngsten Hands-on freue ich mich aber besonders auf. Die Kämpfe sind zwar recht chaotisch, aber sie machen mir Spaß – und das Ding lebt am Ende eh nicht zuletzt vom Humor und (ich muss niemand mehr sagen, dass ich 80er-Mucke allgemein sehr liebe) vom Soundtrack. Mein persönlicher Favorit ist aber. In 2D ist mir die Reihe ja sowieso am liebsten, aber spätestens nach dem Remake des GameBoy-Klassikers muss man einfach davon ausgehen, dass Mercury Steam hier an etwas Großartigem arbeitet.[SONSTIGES] Ich hoffe auf den "deutschen Freedom Day" im Oktober, aber ich weiß jetzt schon, dass wir hierzulande noch länger mit den Corona-Maßnahmen leben werden. Wie wohl die meisten anderen auch, kann ich diesbezüglich nur meinen kasachischen Bundeswehrkameraden während meines Grundwehrdienstes zitieren: "Schnauze voll!".[FILME/SERIEN] Die Neuheiten des Monats in dieser Sparte reizen mich nicht. Aktuell steht noch der Rest der finalen Staffel vonaus, die bisher in Sachen Gags ganz famos ist. Danach werde ich wohl den Rewatch vonfortsetzen. Inzwischen habe ich genug an Details zu den Fällen und absurden Situationen vergessen, in die der geniale Detektiv mit der meterlangen Liste an Spleens und Phobien immer wieder gerät und kann mich wieder herrlich über seine Abenteuer amüsieren.[SPIELE/BRETTSPIELE] Nachdem ich in meiner Preview viel Spaß mit dem schön umgesetzten Gefrotzel der Heldengruppe inhatte, möchte ich nun gerne mehr Zeit mit Star-Lord und Co. verbringen. Die Action hat trotz aller Hektik bei mir auch einen guten ersten Eindruck gemacht. Daher hoffe ich, das Action-Adventure von Eidos Montreal bei mir nicht denselben Eindruck hinterlässt, wie der erste Kinofilm. Der Humor gefiel mir darin sehr gut, aber die Geschichte war teils grenzwertig doof. Apropos krude: Ich freue mich darauf, invonals Fotoreporterin mit Tierverwandlungskräften die Geheimnisse des englischen Örtchens Rainy Woods zu ergründen (Rainy Woods war übrigens der Name für das Spielprojekt, aus dem späterhervorging). Beim Figuren-Ensemble bin ich mir sicher, dass der schräge Swery-Charme bei mir ziehen wird, doch ob der Kickstarter-Titel beim Gameplay-Mix aus Lebens-Simulation und Adventure zündet?[SONSTIGES] Im Oktober freue ich mich zum einen, im kleinen, feinen Rahmen meinen 30. Geburtstag zu feiern. Mein anderes Highlight wird unser Stream Anfang Oktober. Ich bin gespannt, wie der Abend für uns ausgeht.[FILME/SERIEN] Ich bin zwar skeptisch bezüglich. Aber wenn schondraufsteht, werde ich mir die Animationsserie trotzdem mal ansehen. Schon aus Neugier.ist ja auch ganz putzig. Außerdem erscheint endlich die neue (siebte Staffel) von DC’s. Das fällt bei mir unter die Rubrik Popcorn-TV und dient nur der reinen Unterhaltung. Apropos Popcorn:erscheint im Oktober. Zugegeben: Venom ist nicht der klassische Superheld, aber ich mag den eigentlich recht bösen Symbionten aus dem All einfach gerne.[SPIELE/BRETTSPIELE] Eigentlich bin ich ja persönlich eher der-Fan und konnte mit den alten Spielen der Reihe nicht wirklich was anfangen. Aberist für mich die perfekte Chance für einen Neustart und so werde ich dem klassischen 2D-Prinzip eine neue Chance geben. Außerdem bin ich natürlich aufgespannt, wird einfach mal wieder Zeit für ein herziges Aufbau-Strategiespiel. Aus rein technischem Interesse ist natürlichfür die PS5vorbestellt. Nicht zwingend mein Genre, aber die neue Konsole soll ja auch mal zeigen, was sie kann.[SONSTIGES] Meine persönliche Leseliste für den Oktober ist zurzeit noch recht überschaubar. Der wohl recht abstruse Nazis & Vampir-Comicmeine Neugier geweckt. Außerdem kommt mitein geistiger Nachfolger zu der großartigen-Reihe und ich frage mich ernsthaft, wie es weitergeht, denn die hatte ein ziemlich solides Ende. Last not least: Miterscheint ein neuer. Was soll ich sagen: Ich bin ein Fanboy und der Mann schreibt einfach großartige Unterhaltungsromane. Meistens wenigstens.