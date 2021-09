Oculus Go: VR-Headset bekommt offenes Betriebssystem mit Root-Zugriff

andere

Via Twitter hat John Carmack, Consulting CTA für Oculurs VR, bekannt gegeben, dass man aktuell an einer offenen Version des Betriebssystem der Oculus Go arbeite. Laut ihm habe er mehrere Jahre darauf hingearbeitet, wann genau es soweit ist hat er noch nicht verkündet.

Das offene Betriebssystem der VR-Brille ermöglich den Nutzern, die komplette Kontrolle über das Gerät zu erlangen, also Root-Zugriff zu haben. Dadurch sollen die User sämtliche kreative Ideen umsetzen können. Doch auch weitere Vorteile biete dieser Schritt, wie Carmack ausführt: