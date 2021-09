Voice of Cards - The Island Dragon Roars: Release 28.10. // Demo

PC Switch PS4

Auf der jüngsten Nintendo Direct wurde mehr von Voice of Cards - The Island Dragon Roars gezeigt, dem bereits Anfang September angekündigten neuen Spiel des exzentrischen Nier-Schöpfers Yoko Taro. Das kartenbasierte Rollenspiel wurde stark von klassischen Tabletop-RPGs inspiriert. Die Geschichte wird dabei von einer Figur erzählt, die nur "The Game Master" genannt wird. Der Protagonist ist ein Kopfgeldjäger, der aufbricht, einen erwachten, bösen Drachen zu erlegen und für solch eine Heldentat auf eine angemessene Belohnung hofft. Was nach klassischer Fantasy-Kost klingt, dürfte durch die Arbeit Yoko Taros eine ganz eigene Note bekommen. Dazu passt, dass alles im Spiel durch Karten dargestellt wird, egal ob Charakter, Waffe oder Gegner.

In dem unter dieser News eingebundenen neuen Trailer könnt ihr erstes Gameplay sehen, weitere Eindrücke erhaltet ihr in unserer Screenshot-Galerie. Im PlayStation Blog erfahrt ihr weitere Details zur Spielmechanik, Welt und Charakteren. Dazu könnt ihr eine gewohnt launige Nachricht des Creative Directors lesen. Der Release von Voice of Cards ist für den 28. Oktober 2021 angekündigt für PlayStation 4, Switch und den PC auf Steam. Auf allen drei Plattformen ist eine Demo mit dem Prolog des Spiels ab sofort verfügbar.