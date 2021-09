Teaser Dennis ist aus dem Urlaub zurück und klärt uns gleich mal auf, was er alles bei der gestrigen Nintendo Direct spannend fand. Ansonsten geht es um Activision, Diablo und den GamersGlobal-Relaunch.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der WochenSchlussCast ist das Premium-exklusive Podcast-Format von GamersGlobal – und nie konnten es mehr Premium-User hören als heute! Dennis Hilla und Jörg Langer trafen sich fernmündlich, um über ihre Erlebnisse und Themen der Woche zu fachsimpeln. Während Dennis in Urlaub war, schufteten die Daheimgebliebenen am Relaunch. Und während Jörg am Donnerstag direkt bei Nintendo vorbeisah, guckte Dennis Nintendo Direct.