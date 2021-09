PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 27. September bis 1. Oktober (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Alchemic Cutie

Alchemic Cutie ist ein liebenswert entspannendes RPG, das auf der kunterbunten Wimba Island spielt. Dort zähmst du wilde Quallen, triffst die Dorfbewohner, nimmst an Quallenturnieren teil und entdeckst die Geheimnisse der Insel. Auf diesem Eiland gibt es immer etwas zu tun.

Chernobylite

Chernobylite ist ein packendes Survival-Horror-Spiel mit Rollenspiel-Elementen in einem atmosphärischen Science Fiction-Setting. Du erkundest eine packende, nichtlineare Geschichte und stellst Dich im verstrahlten Ödland der Chernobyl Exclusion Zone fordernden Kämpfen. Messe Dich auf der Suche nach der Wahrheit mit einer feindseligen Militärpräsenz, übernatürlichen Wesen sowie der rauen und unversöhnlichen Umwelt.

ConnecTank

In diesem Actionspiel für bis zu vier Spieler*innen begibst Du Dich auf gefährliche Lieferfahrten in einem gut geschützten Panzer. Verbinde Förderbänder und beschieße gegnerische Panzer mit Munition, die Du in der Hitze des Gefechts produzierst. Wirst Du Deine Lieferfahrt erfolgreich beenden oder fliegt vorher alles in die Luft?

Harvest Moon: One World

Die Erntegöttin ist verschwunden und es liegt an Dir, sie zurückzubringen. Diese Aufgabe führt Dich auf eine Reise rund um den Globus. In den verschiedenen Biomen bestellst Du das Land, pflanzt Feldfrüchte an und triffst auf allerhand Farmtiere wie Kühe, Schafe, Kamele und sogar Rentiere!

In Sound Mind

Du kämpfst Dich durch eine Vielzahl verwirrender Erinnerungen auf einer Reise durch Deinen eigenen Verstand, aus dem es wohl kein Entkommen gibt. In Sound Mind ist ein fantasievoller Psychohorror mit rasanten Rätseln, einzigartigen Bosskämpfen und einer immersiven Egoperspektive. Wirst Du dem Wahnsinn widerstehen und alle Geheimnisse aufdecken?

Lemnis Gate

Xbox Game Pass – In Lemnis Gate stürzt Du Dich in einen rundenbasierten Multiplayer, in dem die Zeit die Gesetze der Physik hinter sich lässt! Deine Aufgabe besteht darin, Deine Gegner raffiniert und stilvoll in einer 25-sekündigen Zeitschleife mit fünf abwechselnden Zügen in vierdimensionalen Kämpfen zu besiegen. Die unlimitierten Möglichkeiten der Zeitreise stellen die Rundenmechanik dabei heftig auf den Kopf.

Obsurity

Die Welt von Ahn’koval ist in Schmerz und endlose Dunkelheit gehüllt. Als Ritter im Exil kannst nur Du in dieser atmosphärischen Mischung aus Actiongame und Puzzler Licht ins Dunkel bringen und Ahn’koval retten. Begib Dich auf die Suche nach Antworten, löse knifflige Rätsel, finde wertvolle Schätze und setze dem Leid ein Ende.

Shiro

Holo und Shiro sind Zwillingsschwestern, die seit ihrer Kindheit auf der Suche nach Abenteuern um die Welt reisen. Doch als die böse Hexe Satella Shiro in eine düstere Höhle entführt, muss Holo ihre verlorene Schwester retten. In diesem atmosphärischen Plattformer durchstreifst Du dichte Wälder, alte Tempel und gefährliche Dungeons in kultiger Pixel-Grafik.

UnMetal

Du schlüpfst in die Rolle des draufgängerischen Jesse Fox, der sich in einer geheimen Basis wiederfindet, in der er für ein Verbrechen beschuldigt wird, das er nicht begangen hat. Auf Deiner Flucht nutzt Du, indem Deinen Humor, Improvisationsfähigkeiten, effizientes Taktikwissen, Sprengstoffe und abgefahrene MacGuyver-Gadgets, um zu entkommen. Und falls alle anderen Mittel fehlschlagen, hast Du immer noch Deine Fäuste, um Dich durchzuboxen.

Centipede: Recharged

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In der Neuauflage dieses Klassikers sammelst Du Punkte, indem Du dem krabbelnden Ungeziefer den Kampf ansagst – entweder solo oder im lokalen Multiplayer-Modus mit einer weiteren Person. Erreiche die Höchstpunktzahl im klassischen Arcade-Modus oder stelle Deine Fähigkeiten in 30 abgefahrenen Herausforderungen auf die Probe.

Creepy Tale

In Creepy Tale enthüllst Du die dunklen Geschehnisse, die einen einst friedlichen Wald in einen schrecklichen Ort mit bösen, jenseitigen Wesen verwandelt haben. Löse die Rätsel, die Deinen Weg pflastern, lass Dich nicht erwischen und rette Deinen Bruder!

Insurgency: Sandstorm

Optimiert für Xbox Series X|S – In diesem actionreichen Shooter stellst Du DichKoop- und Versus-Herausforderungen in einer vom Krieg gezeichneten Welt. Sei sparsam mit Munition, entwickle eine passende Team-Strategie und behalte die Umgebung im Auge, um zu gewinnen. Bestelle jetzt vor und erhalte zwei zusätzliche Skin-Pakete: Das Warlord-Ausrüstungsset und das Peacemaker-Ausrüstungsset!

Skeletal Avenger

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du schlüpfst in die Rolle eines Skelett-Kriegers, der sich auf einer ganz besonderen Rache-Mission befindet. In diesem Hack ‘n’ Slash erfordert jede neue Spielrunde eine neue Strategie. Erschaffe neue Skelette, erforsche die Ruinen, plündere die Schätze und erfülle Deinen Wunsch nach Rache.

Aeon Drive

Optimiert für Xbox Series X|S– Aeon Drive ist ein Action-Plattformer mit Speedrunning-Touch, der Dich durch die Cyberpunk-Szenerie von Neo Barcelona führt. Allein oder mit bis zu vier Freund*innen bretterst Du durch die neonbeleuchtete Stadt und nutzt Deine Fähigkeiten, Zeit und Raum zu manipulieren, um zum Ziel zu kommen.

AlphaLink

AlphaLink ist ein Multiplayer-Shooter mit Science Fiction-Setting, der auf der Hintergrundgeschichte von Kova basiert. Du trittst in lokalen oder Online-PVP-Matches an, kannst Dich mit NPCs im Hub über die Story und die weitere Handlung austauschen und kämpfst um einen Platz in der globalen Rangliste.

Asdivine Saga

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Der Söldner Vyse rekrutiert eine ungewöhnliche Abenteurerbande, um die bösen Machenschaften hinter den Kulissen eines kriegerischen Königreichs aufzudecken. In diesem Fantasy-RPG lauern in einer Welt, die plötzlich vom Krieg heimgesucht wird, Gefahren an jeder Ecke.

Astria Ascending

Xbox Game Pass – Astria Ascending ist ein emotionales rundenbasiertes RPG in fantastischer handgezeichneter 4K-Grafik. Du führst die acht Halbgötter von Orcanon in spannende Kämpfe gegen uralte Bestien, um in eine Welt am Rande des Chaos wieder Harmonie einkehren zu lassen.

ExZeus: The Complete Collection

Feindliche außerirdische Truppen haben die Erde ins Visier genommen – mit dem Ziel, die gesamte menschliche Zivilisation auszulöschen. Schließe Dich dem Projekt ExZeus an, um mit Hilfe von High Tech-Kampfrobotern die Bedrohung für die Menschheit abzuwehren.

Hot Wheels Unleashed

Optimiert für Xbox Series X|S – Sammle die besten Rennwagen aus dem Hot Wheels-Universum, baue spektakuläre Strecken und stürze Dich in rasante Wettrennen! Seite an Seite mit Deinen Freund*innen kannst Du im Splitscreen-Modus antreten oder in Online-Herausforderungen gegen bis zu zwölf Gegner*innen fahren.

Immortal Legacy: The Jade Cipher Console Edition

Xbox One X Enhanced – Um das Geheimnis seiner Vergangenheit zu ergründen, reist Tyre, ein ehemaliger Special Forces-Soldat mit besonderen Fähigkeiten, zur Insel Yingzhou. Als er von mysteriösen Kreaturen angegriffen wird, verliert er den Kontakt zu seinem Team und macht sich alleine auf, die schreckliche Wahrheit der Insel zu erkunden.

Melty Blood: Type Lumina

Melty Blood: Type Lumina ist der neueste Teil der kultigen Serie, die auf dem Visual Novel Tsukihime basiert. Du kämpfst mit den charakteristischen Melty Blood-Mechaniken und erlernst neue schlagkräftige Techniken des Moon Skill-Systems.

The Eternal Cylinder

In The Eternal Cylinder steuerst Du eine Herde liebenswerter Kreaturen namens Trebhums durch eine surreale Welt voller exotischer Lebensformen. Dabei droht ständig die Gefahr des Zylinders, einer gigantischen Konstruktion uralten Ursprungs, die alles in ihrem Weg zerquetscht.

Unsighted

Xbox Game Pass – Für die Androiden tickt die Zeit: Ihnen geht das Anima aus, die Energie, die Robotern ein Bewusstsein verleiht. Es liegt an Dir, das Bewusstsein Deiner Freunde davor zu bewahren, zu verblassen. In den Ruinen von Arcadia brauchst Du jedes Werkzeug, das Du finden kannst.

Xuan Yuan Sword 7

Xuan Yuan Sword 7 ist ein Action-Rollenspiel mit Echtzeitkämpfen und einer Story, die Dich durch die Landschaft, die Zivilisation und Kultur des alten Chinas führt. Die Geschichte ist tief in der alten chinesischen Mythologie verwurzelt. In Xuan Yuan Sword 7 erlebst du diese Welt als ein fantastisches und chaotisches Reich unter der Herrschaft einer neuen Xin-Dynastie.

FIFA 22

Optimiert für Xbox Series X|S – FIFA 22 ist da und bringt auch dieses Jahr wieder eine Menge Neuerungen mit sich. Freue Dich auf ausgearbeitete Torwartfunktionen, die mehr Gelassenheit in die wichtigste Position auf dem Spielfeld bringen. Lebe Deine Fußballträume aus, indem Du im Karrieremodus Deinen eigenen Verein gründest und zum Titel führst. Spiele die legendärsten Spieler des Sports als FIFA Ultimate Team Heroes und erlebe die Atmosphäre Deines nächsten großen Spiels.

Phoenix Point

Xbox Game Pass – Eine immer weiter mutierende außerirdische Bedrohung gefährdet die letzten Überreste der Menschheit auf einer vom Pandoravirus verwüsteten Erde. Es ist die Aufgabe des Phoenix-Projekts, den Planeten für die Menschheit zurückzuerobern. Der rundenbasierte Strategie-Hit Phoenix Point enthält Optimierungen und Änderungen, die speziell für Xbox One und Xbox Series X|S entwickelt wurden.

Space Revenge

Optimiert für Xbox Series X|S – Space Revenge ist ein actionreiches Erkundungsspiel voller Überraschungen. Mit einer Vogelperspektive, Twin Stick-Steuerung erkundest Du feindliche Basen in einem stimmungsvollen Science Fiction-Setting. Stürze Dich in dieses Abenteuer und mach Jagd auf die Verantwortlichen für den Tod Deines Vaters. Dein einziges Ziel ist Rache!

Takorita Meets Fries

Optimiert für Xbox Series X|S – Im Königreich Tako tief unter dem Meer essen alle nur ein einziges, langweiliges Gericht – Suppe. Aber Prinzessin Takorita ist darüber gar nicht glücklich und verlangt nach einem leckeren neuen Gericht, um ihrem Leben etwas Würze zu verleihen. Sie beschließt, sich an Land zu wagen, wo die Kultur ganz unbekannt und überraschend ist. An Land hat sie schließlich ihre erste, schicksalhafte Begegnung mit Pommes!