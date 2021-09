PM: Actraiser Renaissance ab heute erhältlich: Neuauflage des berühmten Genre-Mix (Sony Playstation Blog)

PC Switch PS4 iOS Android

Mit der heutigen Veröffentlichung von Actraiser Renaissance im PlayStation Store können Spieler auf der ganzen Welt* in diesem Genre-Mix für PlayStation 4- und PlayStation 5-Konsolen rasante, aber strategische Jump n‘ Run-Action erleben und ihre eigenen Städte errichten. Mehr als 30 Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung bietet diese Neuauflage des Retro-Klassikers eine generalüberholte HD-Grafik sowie einen neu arrangierten Soundtrack des Komponisten Yuzo Koshiro. Außerdem wurden zusätzliche Inhalte zugefügt, darunter der neue Echtzeitstrategie-Modus „Settlement Siege“ (Siedlungsbelagerung), zusätzliche Levels und ein neuer Boss, den ihr besiegen müsst.

Ihr seid euch nicht sicher, was Actraiser Renaissance ist oder warum alle so begeistert darüber sind, dass dieser beliebte Klassiker zurück ist? Keine Sorge, wir erzählen euch alles, was ihr wissen müsst.

Actraiser wurde vor über 30 Jahren erstmals veröffentlicht und war ein Jump ‘n Run-Spiel sowie ein Städtebau-Simulator, in dem Spieler die Rolle des Lord of Light übernahmen. Dieser wohlwollende Gott erwachte aus einem langen Schlaf, nur um eine Welt vorzufinden, die voll von Bösem und Chaos war. Mit seinem vertrauten Engel-Begleiter und dem Glauben seiner Anhänger muss der Lord of Light die Menschen der Welt retten, indem er monströse Wesen zerstört, sichere Rückzugsorte errichtet und schließlich den Anführer der Zerstörung besiegt: The Evil One.

Während des Städtebaus nahmen Spieler die Rolle des vertrauten Engels des Lord of Light ein und leiteten eine neue Zivilisation zu Wohlstand und Erlösung, indem sie die Elemente kontrollierten und Wunder vollbrachten. Sollten Monster die Stadt angreifen, konnte sie der Engel mit Pfeilen beschießen und dem Lord of Light zeigen, wohin er Wunder wie Blitze und Erdbeben senden sollte, um die Horden in Schach zu halten.

Neben den Städtebausequenzen gab es außerdem Jump ‘n Run-Abschnitte, in denen die Spieler eine menschenähnliche Figur verkörperten, die vom Lord of Light zum Leben erweckt worden war. In diesen spannenden seitwärts scrollenden Sequenzen mussten die Spieler gefährliche Fallen überwinden und dabei gegen lauernde Kreaturen und Bossgegner kämpfen.

Um The Evil One ein für alle Mal zu besiegen und Frieden in die Welt von Actraiser zu bringen, mussten die Spieler beide Genres beherrschen.

Einfach ausgedrückt ist Actraiser Renaissance eine äußerst liebevoll überarbeitete, größere und mutigere Version des Spiels, das vor vielen Jahren zu einem Klassiker wurde. Actraiser Renaissance verfügt über viele der ursprünglichen Funktionen, durch die das Original so beliebt wurde, sowie brandneue Inhalte und Verbesserungen, um den Spieleinstieg zu erleichtern.

Actraiser Renaissance bietet wunderschöne HD-Grafik, mit denen die Monster, die ihr bekämpft und die Städte, die ihr baut, noch größer und besser als zuvor zu sind. Es verfügt auch über eine neue automatische Speicherfunktion. So müsst ihr euch keine Sorgen um den Spielfortschritt machen – egal, ob ihr beim Städtebau die bösen Mächte abwehrt oder ihnen in den Action-Sequenzen den Garaus macht und dabei neue Tricks und Taktiken ausprobiert.

Dem Städtebau wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Es gibt nun brandneue Funktionen wie die erweiterte Entwicklungsphase, mit der ihr eure Städte und aufstrebenden Zivilisationen noch mehr anpassen könnt. Dies ermöglicht es euch auch, neue Bauten für die Siedlungsbelagerung und neue Arten an Häusern zu errichten, je nachdem, wie weit eure Stadt entwickelt ist.

Auch die Verteidigungsstrategien der Stadt bieten dank eines überarbeiteten Wundersystems mehr Möglichkeiten. Der Lord of Light kann nun größere und mächtigere Wunder vollbringen, um die Feinde mit zusätzlichen göttlichen Eingriffen zu strafen und seine Anhänger besser zu schützen.

Noch mehr Inhalte werden in Form eines neuen Gebiets namens Alcaleone mit einer eigenen umfangreichen Karte eingeführt. Hier können Spielern ihre Zivilisationen noch weiter ausdehnen.

Die neue Funktion der Siedlungsbelagerung fügt dem Spiel in Form von Echtzeit-Strategiekämpfen ein weiteres Genre hinzu, bei dem ihr eure Städte vor Horden an eindringenden Feinden schützen müsst. Indem ihr verschiedene Festungen und Verteidigungsanlagen wie Magier- und Blockhäuser aufbaut, könnt ihr die Schergen des Bösen davon abhalten, eure Gotteshäuser anzugreifen. Durch geschickte Befehle könnt ihr die Helden eurer Welt zur Verwüstung der Monster führen, die sich eurer Zivilisation in den Weg stellen. Wie werdet ihr eure Zivilisationen aufbauen, um dafür zu sorgen, dass sie in Wohlstand leben und vor eindringenden Monstern bestens geschützt sind?

Die seitwärts scrollenden Action-Sequenzen verfügen ebenfalls über einige neue Funktionen, auf die sich die Spieler stürzen können. Es gibt nicht nur neue Levels, die ihr durchspielen könnt, sondern ihr müsst euch im Kampf für Gerechtigkeit auch gegen einen neuen Boss behaupten. Wenn ihr eure Welt aufbaut, gibt es jetzt die Möglichkeit, Monsterhorte mit Schwert und Scharfsinnigkeit auszulöschen. Wenn ihr erfolgreich seid, werden die Horte zerstört und die Anhänger eurer Glaubensgemeinschaft sind ein wenig sicherer.

Spieler, die es schaffen, das letzte Gebiet zu überwinden – was bereits eine beachtliche Aufgabe ist, da sie dafür nicht nur mehrere Bossgegner hintereinander besiegen sondern auch Tanzra und The Evil One bezwingen müssen – können sich einer weiteren Herausforderung stellen …

Auch der Soundtrack wurde mit neuen Songs und Arrangements vom Komponisten des ursprünglichen Spiels Yuzo Koshiro (der ebenfalls an Ys, Shenmue und Etrian Odyssey mitgewirkt hat) neu aufgelegt. Nach 30 Jahren nahm er das Projekt erneut an sich und hauchte seinen ursprünglichen Kompositionen neues Leben ein. Außerdem hat er 15 brandneue Stücke komponiert, die ihr genießen könnt, während ihr eure Feinde besiegt und neue Zivilisationen errichtet. Fans der ursprünglichen Lieder oder diejenigen, die sie zum ersten Mal entdecken möchten, können dies ganz einfach tun, da Actraiser Renaissance auch die Möglichkeit bietet, zwischen den klassischen Songs und den Neukompositionen zu wählen.

Zum 30. Jubiläum der Veröffentlichung des Originals außerhalb Japans erhalten Spieler, die Actraiser Renaissance vor dem 1. November** kaufen, zwei Belohnungssets in Form eines thematischen Hintergrunds und fünf neu komponierter Songs von Yuzo Koshiro.

* die Veröffentlichung von Actraiser Renaissance kann je nach Region variieren. Überprüft den aktuellen Status in eurem PlayStation Store.

** Prämien sind ab dem 1. November 8:59 PST/15:59 UTC/16:59 MEZ/dem 2. November 0:59 JST nicht mehr verfügbar. Der Zeitraum für die Verfügbarkeit von Belohnungen kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern.