Nintendo Switch Online: Bald Zusatz-Abo mit N64- und Mega-Drive-Titeln

Nintendo hat in der jüngsten Nintendo-Direct-Ausgabe in der vergangenen Nacht eine Erweiterung ihres Abo-Angebots Nintendo Switch Online angekündigt: Ab Oktober wird der Dienst in einer neuen Abostufe um Spiele von Nintendo 64 und Sega Mega Drive erweitert. Passend dazu werden auch kabellose N64- und Mega-Drive-Controller zum Preis von je 49,99 Euro veröffentlicht. Ein erstes Bild zu den Controllern ist könnt ihr euch online ansehen.

Der Preis der neuen Abostufe, die auf den Namen "Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket" hören wird, wurde bisher noch nicht verraten. Zum Start werden neun Klassiker des Nintendo 64 verfügbar sein, von denen einige, beispielsweise Mario Kart 64, auch online spielbar sein sollen. Neben den N64-Titeln könnt ihr auch 14 Titel von Segas Mega Drive ab Oktober spielen. Das Spieleportfolio beider Retro-Plattformen soll dann in der Zukunft noch weiter ausgebaut werden.

Nintendo Switch Online ist das seit 2018 bestehende Abo-Angebot des japanischen Herstellers. Es bietet die Möglichkeit, Spiele mit Multiplayer-Modus online spielen zu können, einen Cloud-Speicher für Spielstände, einige Rabatte sowie eine wachsende Bibliothek mit NES, SNES-Titeln und bald auch N64- und Mega Drive-Titeln.

Nachfolgend findet ihr eine Übersicht der zum Start der neuen Abostufe verfügbaren Spiele:

N64-Spiele:

Super Mario 64

Mario Kart 64

Star Fox 64

Yoshi's Story

The Legend of Zelda - Ocarina of Time

Dr. Mario 64

Mario Tennis

Operation Winback

Sin and Punishment

Für die Zukunft angekündigte N64-Spiele:

The Legend of Zelda - Majora's Mask

F-Zero X

Banjo-Kazooie

Mario Golf

Kirby 64 - The Crystal Shards

Paper Mario

Pokémon Snap

Mega Drive-Spiele: