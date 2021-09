PM: Splatoon 3, Bayonetta 3, Kirby und das vergessene Land und mehr wurden im neuesten Nintendo Direct vorgestellt! (Nintendo News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

24.09.2021

In der neuesten Nintendo Direct-Präsentation wurden demnächst erscheinende Spiele für Nintendo Switch näher vorgestellt, darunter Splatoon 3, Bayonetta 3, Kirby und das vergessene Land sowie MONSTER HUNTER RISE: Sunbreak, die Gigantische Erweiterung für MONSTER HUNTER RISE.

Außerdem wurde in der Präsentation eine neue Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft bekannt gegeben, die Ende Oktober erhältlich sein wird und Mitgliedern den Zugang zu einer stetig wachsenden Reihe an klassischen Nintendo 64-Spielen und SEGA Mega Drive-Spielen ermöglicht. Mehr Informationen über die neue Mitgliedschaft findest du hier.

Für Animal Crossing-Fans gab es eine kurze Vorschau auf das nächste kostenlose Update für Animal Crossing: New Horizons, das im November erscheint. In einem Animal Crossing: New Horizons Direct wird es dazu im Oktober weitere Informationen geben.

Ebenfalls wurde angekündigt, dass der Director von Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai, den letzten DLC-Kämpfer des Spiels in einer gesonderten Videopräsentation am 5. Oktober vorstellen wird. Dies wird die letzte Präsentation zu Super Smash Bros. Ultimate sein.

Sieh dir das Video oben an, um die vollständige Nintendo Direct-Präsentation zu erleben. Alle Spiele, Neuigkeiten und Trailer findest du auch auf der Nintendo Direct-Website.

Actraiser Renaissance

Nintendo Switch

Jetzt kaufen!

Castlevania Advance Collection

Nintendo Switch

Jetzt kaufen!

Disco Elysium - The Final Cut

Nintendo Switch

Jetzt vorbestellen!

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung

Nintendo Switch

Jetzt kaufen!

Mario Golf: Super Rush

Nintendo Switch

Jetzt kaufen!

Mario Party Superstars

Nintendo Switch

Jetzt vorbestellen!

STAR WARS™: Knights of the Old Republic™

Nintendo Switch

Jetzt vorbestellen!

TRIANGLE STRATEGY™

Nintendo Switch

Jetzt vorbestellen!

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars

Nintendo Switch

Jetzt kostenlose Demo ausprobieren!

Um die aktuellsten Neuigkeiten rund um Nintendo zu erhalten, folgt uns auf Twitter, Instagram und YouTube. Ihr könnt euch auch der Nintendo Switch-Gruppe auf Facebook anschließen!