PM: Bunte Neuigkeiten zu Splatoon 3 aus dem neuesten Nintendo Direct! (Nintendo News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

24.09.2021

In der neuesten Nintendo Direct-Präsentation gab es einen neuen Trailer für Splatoon 3 zu sehen, der Einblick in einige neue Schauplätze und Spezialwaffen gab. Sieh dir unten den Trailer an.

Werfen wir einen näheren Blick auf die Updates!

Im Story-Modus von Splatoon 3 geht es um „Die Rückkehr der Mammalianer“. Was bedeutet das in einer Welt, in der alle Säugetiere – mit Ausnahme zweier Kater – verschwunden sind? Woher kommen die Inklinge und was steht ihnen nun bevor?

Unsere Hauptfigur stammt aus Splatsville, lebt vom Schrottsammeln mit dem kleinen Salmini und genießt die actionreichen Revierkämpfe. Nach einer zufälligen Begegnung mit der neuen Aquamarine, die gegen die Oktarianer kämpft, wird aus unserem Charakter die neue Nr. 3.

Mit dem elastischen Heldenanzug ist Nr. 3 bestens für die raue Umgebung des Distrikts ausgerüstet. In den Rucksack passt sogar ein Salmini! Im Trailer sieht man zwei verschiedene Varianten des Anzugs, die in verschiedenen Situationen nützlich sein könnten...

Hier sehen wir einen Soldaten der gemeinen Oktarianer-Armee, welche die Herrschaft über die Tintenfischwelt an sich reißen will. Er wirkt... ungewöhnlich. Was haben wir da für eine haarige Situation?! Und warum ist ausgerechnet ein Meereslebewesen von so viel Fell bedeckt?

Die ganze Geschichte findet hier statt. Ein ganz anderer Anblick als die Landschaften des Distrikts Splatsville. Noch ist unklar, wo und warum das alles erbaut wurde, aber es wurde ihm der Name Alterna gegeben.

In Alterna ist eine eigenartige Substanz namens Flauschplasma zu finden. Sie pulsiert wie ein organisches Lebewesen, ist aber keines. Zum Teil ist sie mit braunen Haaren bedeckt. Ob das etwas mit dem befellten Oktarianer zu tun hat...?

Berührt ein Inkling das Flauschplasma, wächst Fell auf seinem ganzen Körper und er verliert die Kontrolle über sich. So wird er zu einem hilflosen Schatten seiner Selbst. Vorsicht ist angesagt!

Salminis, die kleinen Freunde der Inklinge, zeigen keine negativen Reaktionen auf das Flauschplasma. Sie können es sogar fressen! Ihre Hilfe wird essenziell, um die Geheimnisse von Alterna zu lüften.

Die Salminis fügen Oktarianern fiese Bisse zu, aktivieren Mechanismen und können auf viele andere Arten hilfreich sein. Was ihnen an Größe fehlt, machen sie durch ihren Mut und ihre Verlässlichkeit wieder wett!

Die neue Aquamarine, die insgeheim gegen die Oktarianer kämpft. Von links nach rechts: Nr. 1, der Kapitän und Nr. 2. Ihre wahre Identität ist verborgen, doch sie unterstützen ihren neuen Rekruten Nr. 3 wo sie nur können.

Psst! Nicht weitersagen... Wenn Nr. 1 und Nr. 2 nicht gerade die Tintenfischwelt verteidigen, stehen sie als Aioli und Limone, auch bekannt unter dem Namen Sea Sirens, auf der Bühne. Hier siehst du eines ihrer Konzerte.

Karl Kuttelfisch wurde als heldenhafter Kapitän der Aquamarine bekannt, ist jetzt jedoch im Ruhestand. Er ruht sich aber nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern patrouilliert weiterhin und sorgt für Gerechtigkeit. In dem alten Tintenfisch steckt noch eine Menge Kraft!

Das waren die neuesten Informationen zum Einzelspieler-Modus in Splatoon 3. Sehen wir uns einige der neuen Schauplätze und Waffen aus dem Trailer an.

Die Streifenaal-Straße ist eine alte Nachbarschaft in der Innenstadt von Splatsville, die zum Jugendtreffpunkt der Stadt geworden ist. Eine Brücke verbindet die Teile dieses dreidimensionalen Schauplatzes, was zu spannenden Revierkämpfen führt!

Die Pinakoithek befindet sich in Inkopolis und beinhaltet zahlreiche moderne Kunstwerke. Ein komplexes Transportnetzwerk erleichtert hier die Revierkämpfe.

Die riesigen Felsformationen der Sengkluft sollen einst als Hydrothermal-Quellen unter Wasser gestanden haben. Durch Veränderungen in der Planetoberfläche stehen sie nun auf trockenem Land. Diese majestätische Landschaft ist eine beliebte Sehenswürdigkeit im Distrikt Splatsville.

Der Krabbenpanzer ist ein krabbenförmiger Panzer mit Beinen, einer mächtigen Schnellfeuerkanone und Geschossen, die eine riesige Fläche einfärben können. Zwar könnt ihr euch als Krabbe fortbewegen, aber ihr kommt als Ball viel schneller voran.

Der Kugelschild Pro ist die modifizierte Version einer Spezialwaffe, die einst in Inkopolis verwendet wurde. Ihn zu fixieren hat seine Effektivität deutlich gesteigert. Für die Inklinge im Distrikt Splatsville macht das schon einiges her! Beschützt eure Verbündeten mit dieser weitflächig einsetzbaren Blubber-Barriere.

Mit dem Haftsprung werdet ihr zum verstohlenen Krieger. Dank super elastischer und klebriger Tentakel könnt ihr in alle Richtungen abzischen! Nach der Nutzung kehrt ihr an euren Anfangspunkt zurück, damit eure Identität geheim bleibt.

Die Trizooka ist eine modifizierte Spezialwaffe aus Inkopolis. Mit gewaltiger Kraft feuert sie drei Geschosse auf einmal und kann pro Verwendung dreimal schießen.

Wieder eine modifizierte Spezialwaffe ist die Heulboje 5.1. Die sechs schwebenden Megafone bewegen sich von allein, verfolgen Gegner und beschießen sie mit Lasern. Die Technologie im Distrikt Splatsville scheint mit schnellen Schritten voranzuschreiten.

Aus dem Distrikt direkt auf die Bühne: Die Mitglieder der Band C-Side genossen zwar keine Musikausbildung, katapultierten sich aber mit angeborenem Talent und purem Ehrgeiz aus bescheidenen Anfängen ins Rockerleben.

Höre hier in die Demoversion ihres neuen Musikstücks „Clickbait“ rein. Mit elektrisierendem Rhythmus und freshen Gitarren-Riffs sprüht der Song nur so vor Splatsville-Stimmung!

Splatoon 3 lässt ab 2022 auf Nintendo Switch die Tinte fliegen. Um die aktuellsten Neuigkeiten zu Splatoon 3 zu erfahren, folge unserem Twitter-Account und der Splatoon 3-Seite auf Facebook!