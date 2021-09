noclip-Minidoku: Spieldesigner Dinga Bakaba erklärt Deathloop

PC XOne PS5

Ein neues Videoformat, dass Spieleentwickler in einem Kurzinterview ohne Umschweife zu Wort kommen lässt und aktuelle sowie klassische Titel auf kompakte Art beleuchten möchte, feiert bei noclip mit Deathloop (Zum Test+) Premiere. Spieldesigner Dinga Bakaba von den Arkane Studios äußert sich direkt aus seinem Wohnzimmer heraus zu dem Timeloop-Titel.

In gut 20 Minuten geht er auf spezielle Entscheidungen während der Entwicklung des Spiels ein, erläutert das Design allgemein, erklärt Zusammenhänge und beleuchtet das Gameplay. Anhand unterschiedlicher Spielszenen werden Vergleiche zur Dishonored-Reihe sowie Prey (Zum Test) gezogen. Auch einige unverkennbare Parallelen zu Dark Messiah of Might and Magic finden Erwähnung.

Des Weiteren wird die Herangehensweise der Spieler an das Genre Immersive Sim thematisiert und unterschiedliches Vorgehen sowie das Spielerverhalten analysiert. Thematisch floss das direkt in die Entwicklung von Deathloop ein und fand bezüglich einer erweiterten Zielgruppe zwecks intelligenter Spielerführung in Form eines speziellen "Tutorialization Strike Teams" seine Anwendung. Das etwas andere Konzept von Deathloop im Vergleich zu früheren Titeln des Studios machten ein solches Vorgehen notwendig. Das Video könnt ihr euch gleich hier im Anschluss anschauen.