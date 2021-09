PM: Feiert den “The Last of Us Day” mit neuer Kleidung und mehr im PlayStation Gear Store (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

allo ihr!

Es ist eine Weile her, dass ihr von uns im Bezug auf neue Merchandiseprodukte gehört habt, aber wir waren einfach genau damit beschäftigt, euch neue zu bringen. Obwohl der jährliche “The Last of Us”-Tag erst am 26. September ist, starten wir schon in das Wochenende mit ein paar Produkten, die euch bestimmt gefallen werden.

Zusätzlich zu diesen Angeboten bringen wir euch am 26. September um 18 Uhr CET (bzw. 9 Uhr PT) ganz neuen Content. Kommt bald zurück zu TheLastofUs.com/TLOUDay.

Und los geht’s:

Als Start haben wir für euch unser erstes offizielles Abby-T-Shirt. Dieses T-Shirt aus 100 % Ringgarn zeigt die wunderbare Abby in einem Aquarell- und Tintenportrait auf einem weißen Shirt:

Versand nach USA, Kanada, Bolivien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay, Österreich, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien und in den UK.

Auf der Suche nach einem klassischen Holzfällerhemd, das euch aussehen lässt, als lebt ihr schon seit Jahren in Jackson? Dafür müsst ihr nicht mal die Sicherheit der Stadt verlassen, denn diese rot- oder braunkarierten Hemden mit Lederdetails machen euch bereit für den Weg aus der Stadt oder zum Holzfällen.

Joel trägt ein ziemlich cooles Karohemd in The Last of Us und wir haben uns von seinem Stil inspirieren lassen -sein braunes Flannelhemd mit blauen Details ist mit einem Lederdetail gefertigt. Diese Version ist allerdings nur in den USA, Kanada und einigen ausgewählten Ländern verfügbar*.

(Vor)bestellungen starten am 23. September um 8:00 PT

Der Versand erfolgt ab dem 30. September 2021.

Rot* Versand nach USA, Kanada, Bolivien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay, Österreich, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien und in den UK.

Braun* Versand nach USA, Kanada, Bolivien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay.

Lasst euch nicht von schlechtem Wetter und ohne eine Regenjacke wie die von Ellie und Abby auf ihrem Weg durch die Ruinen von Seattle überraschen. Ihr könnt dem Sturm entgegentreten mit einem Stormtech-Waterfall Insulated Rain Jacket, zu der auch ein lasergraviertes Lederdetail gehört. Diese Jacke ist mit verstellbaren Bündchen mit Druckknöpfen versehen, hat einen lasergeschnittenen Schlitz auf der Rückseite, wird mit Reißverschluss und Druckknöpfen verschlossen und kann auch mit einer Kapuze getragen werden, die sich zuziehen lässt.

Versand nach USA, Kanada, Bolivien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay, Österreich, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien und in den UK.

Bereit für eine Aufgabe? Im PlayStation Gear Store findet ihr endlich die offizielle Bomberjacke von Insert Coin, die Abby trägt. In enger Zusammenarbeit mit Naughty Dog wurde Abbys Bomberjacke mit Hilfe von offiziellen Dateien aus den Spielen bis ins kleinste Detail nachkreiert, um einzigartige Details einzufangen.

Vorbestellungen ab 20 Uhr am 23. September (PT)

Versand ab Januar 2022

Versand nach USA, Kanada, Bolivien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay, Österreich, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien und in den UK.

Überleben in der Welt von The Last off Us funktioniert, wenn ihr gut organisiert seid und eure Ressourcen kennt. Benutzt diese Tasche aus gewachster Baumwolle mit Lederstriemen, um eure Kabel, Stifte und andere Ausrüstung sortiert zu bewahren.

Versand nach USA, Kanada, Bolivien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay, Österreich, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien und in den UK.

Jeder gute Überlebenskünstler weiß, dass zu viel in den Taschen euch langsam macht – sammelt es also an einem sinnvollen Ort, damit ihr immer wisst, wo alles ist. Diese Börse ist aus Leder und mit vier Metall-Ecken ausgestattet, damit ihr eure Schlüssel und alles Gedöns an einem Ort aufbewahren könnt.

Versand nach USA, Kanada, Bolivien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay, Österreich, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien und in den UK.

Auf dem Weg zur täglichen Patrouille? Vergesst eure Tasche mit Vorräten nicht. Dieser gewachste Segeltuchrucksack ist leicht und zuverlässig. Mit einer sicheren Reißverschlusstasche außen und einer gepolsterten Laptoptasche innen könnt ihr sicher all eure Alltagsgegenstände mit euch herumtragen.

Versand nach USA, Kanada, Bolivien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay, Österreich, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien und in den UK.

Zusätzlich haben wir mit unseren Freunden von Taylor Guitar an neuen Accessoires gearbeitet, die von der Welt in The Last of Us Part II inspiriert wurden.

Inspiriert von der Taylor 314 CE Gitarre aus dem Spiel und der GS Mini Gitarre aus The Last of Us Part II könnt ihr stilvoll spielen mit zwei neuen Gitarrengurten für die beiden Gitarren. Der rustikale mehrschichtige Taylor Wings Distressed Leather Gitarrengurt ist mit einer Prägung des Farnas aus Ellies Tattoo verziert. Der zweite schwarze Gurt mit weißen Details ist inspiriert von der Mini-Gitarre aus The Last of Us Part II und passend dazu gestaltet. Beide passen großartig in eure Sammlung – ob ihr grade erst wieder lernt oder euch zuhause beim Spielen austobt.

Die Vorbestellungen beginnen am 23. September um 8 Uhr PT

Das geschätzte Versanddatum ist der 2. 12. 21

Versand nach USA, Kanada, Bolivien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay, Österreich, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien und in den UK.

Wir freuen uns auch, euch diese zweite Gruppe von ganz neuen Taylor Gitarrenprodukten zu zeigen: The Last of Us Part II hat zwei Plektrons in Onyx und Ember inspiriert. Auf dem Onyx-Plektron findet ihr die Motte und das Symbol der Washington Liberation Front, inspiriert von Ellies und Abbys Reisen. Das dunkle Ember-Plektron ist von Joels Gitarre inspiriert, die er Elli schenkt und auf der die gleiche Motte eingeprägt ist wie auf seiner Gitarre.

Die Vorbestellungen beginnen am 23. September um 8 Uhr PT

Das geschätzte Versanddatum ist der 2. 12. 21

Versand nach USA, Kanada, Bolivien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay, Österreich, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien und in den UK.

Und wir freuen uns dass ihr in Österreich, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien und dem UK die kultigen The Last of Us Part II Replica Taylor 314ce und The Last of Us Part II GS Mini Gitarren kaufen werden könnt. Musik spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Geschichte und Charaktere von The Last of Us Part II und wir wollten diese Liebe für Musik mit euch teilen. Die The Last of Us Part II Replica Taylor 314ce ist das ultimative Sammlerstück – mit einer wunderschönen Oberseite in Tobacco Sunburst und einem speziellen Motten-Griffboard-Inlay.

Auf der Limited Edition The Last of Us Part II GS Minigitarre findet ihr Ellies besonderes Tattoo in wunderschönem Schwarz und das Logo von The Last of Us Part II auf der Kopfplatte.

Bestellungen sind vom 23. September um 8 Uhr PT bis zum 1. November möglich.

Der Versand erfolgt voraussichtlich am 31. März 2022

Versand nach Österreich, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien und in den UK

Und zuletzt: vom 23. bis zum 30. September feiern wir den The Last of Us Day mit 20 % Rabatt auf alle bisher veröffentlichten Produkte im PlayStation Gear Store*. Sichert sie euch vor dem Ausverkauf!

*Der Rabatt kann nicht mit anderen Angeboten oder Aktionen kombiniert werden.

Das ist alles, was dieses Jahr zur Feier des The Last of Us Days im PlayStation Gear Store erhältlich sein wird! Wir hoffen, dass ihr einen tollen Feiertag haben werdet und am 26. September mit uns gemeinsam feiert.

Cheers.