PM: Minecraft Dungeons ist ab sofort via Steam erhältlich! (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Schleife Deine verzauberte Axt, schlüpfe in die Stiefel der Gewandtheit und schnapp Dir die Beute – bis zur letzten Dublone! Denn Minecraft Dungeons, das von Dungeoncrawlern inspirierte Abenteuer von Mojang Studios ist ab sofort auch via Steam erhältlich und mutige Abenteurer*innen sagen dem fiesen Arch-Illager den Kampf an!

In Minecraft Dungeons begibst Du Dich auf eine epische Reise voller Schätze und bestreitest Abenteuer an einzigartigen Orten wie in den Creeper Woods, Redstone Mines oder sogar im bedrohlichen, außerdimensionalen Nether! Die einzelnen Level werden dabei zufällig generiert und mit gefährlichen Monstern aber auch fantastischen Schätzen gefüllt. In den herausfordernden Kämpfen triffst Du auf ikonische Monster der Minecraft-Welt wie Zombies, Creeper, Skelett-Bogenschützen und viele weitere! Bei all diesen Gefahren ist eine gute Abenteurer-Truppe unerlässlich. Zum Glück ist Minecraft Dungeons perfekt, um es mit bis zu drei Freund*innen oder der Familie zu spielen – entweder online oder via lokalem Koop-Modus auf der heimischen Couch! Denn gemeinsam ist die Siegesfreude über einen trickreichen Mini-Boss noch größer – aber am besten Du machst diese Erfahrung selbst!

Die Steam-Version von Minecraft Dungeons kommt in zwei verschiedenen Ausführungen: Schnappe Dir zum Beispiel die Standard-Version für 19,99 Euro und erlebe das klassische Minecraft Dungeon-Abenteuer, das schon viele Fans im vergangenen Jahr auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Nintendo Switch oder Playstation 4 begeistert hat. Oder Du entscheidest Dich für die Ultimate Edition für 39,99 Euro, die alle sechs DLCs sowie hochauflösende Artworks und den digitalen Soundtrack enthält. Die neuen Abenteuer von Jungle Awakens, Creeping Winter, Howling Peaks, Flames of the Nether, Hidden Depths, und Echoing Void stecken voller neuer Gebiete, neuer Gefahren und – am wichtigsten – neuer Schätze!

Falls Du Dein Minecraft Dungeons-Abenteuer bereits auf einer anderen Plattform begonnen hast, sei unbesorgt! Die Steam-Version unterstützt Cloud Saves und Crossplay – so hast Du auch auf anderen Plattformen Deinen Fortschritt und Deine Lieblingsheldentruppe immer mit dabei!

Für Details zu den verschiedenen Angeboten, besuche die offizielle Minecraft Dungeons Website oder folge @dungeonsgame auf Twitter. Tausche Dich außerdem mit Deinen Freund*innen und anderen Abenteurer*innen über die neuen Aufgaben im offiziellen Minecraft Dungeons Discord-Channel aus.