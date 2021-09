PM: Heuert im rasanten Multiplayer-Spiel Embr als Feuerwehrkaft an (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne PS4 MacOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hi, ich bin Howard, der Teamleiter von Muse Games, Entwickler von Embr – einem rasanten Koop-Brandbekämpfungsspiel (inklusive anderer Nebenjobs), das in einer alternativen hyper-kapitalistischen Realität spielt, in der herkömmliche Notfalldienste der Vergangenheit angehören!

Auf dem Rückweg vom MAGFest, wo wir Guns of Icarus vorgestellt hatten, gerieten wir in einen fürchterlichen Stau. Es gab nichts zu tun, also haben wir die Zeit dafür genutzt, ein paar Spielideen zu sammeln. Wir zählten alle möglichen Einfälle auf, bis wir uns plötzlich an das Arcade-Spiel Brave Firefighters erinnerten, das wir alle liebten. In einem inspirierenden Moment fingen wir damit an, die Dinge des Spiels zu analysieren, durch die es so viel Spaß machte. Und da merkten wir, dass schon längere Zeit nicht mehr versucht wurde, ein kooperatives Brandbekämpfungsspiel zu entwickeln. Die Idee, die ganzen Mechaniken und Thematiken durchzugehen, fand an diesem Tag ihren Anfang.

Als wir mit einfachen grauen Boxen die Kernmechaniken von Brandbekämpfung und sich ausbreitendem Feuer testeten, erkannten wir, dass wir das mit einer Botschaft verbinden wollten – mit etwas Bedeutungsvollem, das emotionale Reaktionen hervorrufen würde. Als die Feuer in LA wüteten, lasen wir Berichte darüber, dass berühmte Stars ihre riesigen Anwesen von privaten Feuerwehrkräften retten ließen. Wir lasen über die Folgen von Haushaltskürzungen in Kommunen und die missliche Lage von Kurzzeitarbeitern in der Gig Economy. Es traf einen emotionalen Nerv bei uns, woraufhin wir uns entschieden: „Das ist es.“ Wir fühlten uns verpflichtet, das Spiel als Satire auf den Wagniskapitalismus und die Gig Economy zu schaffen, die sich über das lustig macht, was ausufernde Privatisierung auf Kosten des menschlichen Wohlbefindens mit Diensten der Öffentlichkeit macht – beispielsweise der Brandbekämpfung.

Embr ist ein rasantes, kooperatives Brandbekämpfungs-Spielerlebnis, bei dem die Spieler einem formlosen, stetig wachsenden und kontinuierlich erzeugten Feind hautnah gegenüberstehen: dem Feuer. Während Embr eine Hommage an wegweisende Avantgarde-Spiele wie Burning Rangers und Brave Firefighters darstellt, entwickeln wir das Spielprinzip weiter, indem wir tief ineinandergreifende Materialsysteme und Interaktionen eingebaut haben und das bodenlose Chaos erforschen, das diese Systeme erschaffen. Dabei liegt unser Fokus auf Teamwork.

Als Team von Embr Respondrs – Feuerwehrkräfte für private Aufträge – werdet ihr in brennende Gebäude stürmen und mit einer Reihe an bedrohlichen und tödlichen Gefahren konfrontiert. Das Feuer lodert um euch herum, verbreitet sich über entflammbare Materialien und saugt währenddessen den Sauerstoff und die Feuchtigkeit aus eurer Umgebung. Aber das ist nicht die einzige Gefahr. Als Embr Respondrs müsst ihr eure Augen nach Gasaustritten, Stromschlägen und auch tödlichen Explosionen offen halten. Respondrs, die Profit machen wollen, müssen die Waage zwischen 5-Sterne-Bewertungen, Geräte-Aufwertungen, neuen Fahrzeugen und ihrer eigenen Gesundheit und Sicherheit halten.

Während der Beta-Phase haben sich die Dienste in Embr von privaten Feuerwehrkräften auf Essens- und Paketzulieferung (weil alle eben mehr Pakete brauchen) über Reinigung bis hin zur Demolierung ausgeweitet (einige Klienten brauchen eben ihren Versicherungsanspruch, um manchmal ganz von vorne anfangen zu können). Als euer eigener Boss habt ihr die komplette Entscheidungs- und Handlungsgewalt darüber, ob ihr die Ziele erfüllt oder sogar mit ihnen angebt. Die Entscheidung, wie ihr spielt oder Geld verdient, liegt ganz bei euch.

Wir freuen uns, anzukündigen, dass Embr am 23. September auf PlayStation erscheint! Das Spiel auf PlayStation zu veröffentlichen, war ein Traum, der sich nun für uns erfüllt hat. Es ist ein Online-Koop-Erlebnis, bei dem der Bund der Freundschaft durch Feuer geschmiedet wird. Embr verfügt über eine Crossplay-Funktion, durch die ihr auch gemeinsam mit Freunden auf PC oder Xbox Geld verdienen könnt.