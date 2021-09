Apple vs. Epic Games: Fortnite auf schwarze Liste gesetzt // weiterhin keine iOS-Rückkehr

iOS

Im Streit zwischen iPhone-Hersteller Apple und Entwickler Epic Games wurde gestern die jüngste Entwicklung bekannt: Das Spiel Fortnite wurde von Apple auf eine schwarze Liste gesetzt und wird bis mindestens zum Ende der Rechtsverfahren nicht auf iOS zurückkehren. Dies teilte Epic Games CEO Tim Sweeney auf Twitter mit. Laut seiner Einschätzung könnte die Ausschöpfung aller Rechtsmittel bis zu fünf Jahre dauern.

Bereits seit über einem Jahr ist das Spiel in Apples App Store nicht mehr verfügbar, nachdem im Sommer 2020 ein Streit zwischen den beiden Unternehmen entbrannte, der zwischenzeitlich bereits in ein Gerichtsverfahren und ein erstes Urteil mündete. Epic Games wirft dem Tech-Riesen vor, mit dem App Store für iOS eine unzulässige Monopolstellung zu halten. Der Fortnite-Entwickler strebt auf Apples Geräten einen eigenen Store an, der auch die Provisionsgebühren umgeht, die sonst bei jedem Kauf über den App Store an Betreiber Apple gehen. So integrierte Epic Games im letzten Jahr eine externe Bezahlmethode für Zusatzinhalte innerhalb des Spiels Fortnite - dies markierte den Startpunkt für die nach wie vor anhaltende Auseinandersetzung.

Bei dem ersten Urteil von vor knapp zwei Wochen bekam Apple in neun von zehn Punkten Recht, muss jedoch ab 9. Dezember Verweise auf externe Bezahlmethoden innerhalb von Apps zulassen. Im Nachgang reichte Epic Games Berufung ein. Nach weiteren Aussagen von Tim Sweeney auf Twitter sei Epic darüber hinaus auf Apple zugegangen, um Fortnite unter Einhaltung aller aktuellen Regeln zurück auf iOS zu bringen. Dies hat Apple nun abgelehnt, weswegen Sweeney den iPhone-Hersteller der Lüge bezichtigt, da Apple bisher immer erklärt habe, Fortnite bei Einhaltung aller Regeln wieder in den App Store aufzunehmen. Die von Apple genannten Gründe seien laut Sweeney, dass Apple das Verfahren gewonnen habe und ihnen die kürzlichen Statements von Epic Games und die Art und Weise der Einführung des externen Bezahlsystems im Sommer 2020 missfallen haben. In seinen vielen Tweets vom gestrigen Tag kündigte der Epic-Chef an, dass man weiterkämpfen werde.