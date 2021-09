Nintendo Direct vom 24.September 2021: Alle Infos im Überblick [U.]

Switch

Update vom 24.September 2021 - 12:00 Uhr:

In rund einer halben Stunde präsentierte Nintendo einen äußerst bunten Mix: Es gab unter anderem die Ankündigung der englischen Besetzung des Mario-Animationsfilms. So wird es unter anderem Chris Pratt als Mario und Jack Black als Bowser zu hören geben, während Charles Martinet (Nintendos Stammsprecher für Mario und diverse seiner Freunde) einige Cameo-Auftritte haben wird. Der Spielfilm soll Ende 2022 starten. Dazu gesellten sich Neuankündigungen wie ein neues Kirby-Spiel in 3D, frisches Material zu Titeln wie Splatoon 3 und Bayonetta 3, etliche Trailer für Third-Party-Releases, die Ankündigung von N64- und Mega-Drive-Emulationen in einem Zusatz-Abo für Nintendo Switch Online und sogar die Ankündigung zweier weiterer Direct-Präsentationen im Oktober, die sich ganz auf den letzten DLC-Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate (im Test, Note 9.0) und neue Inhalte für Animal Crossing - New Horizons (im Test, Note 7.5) konzentrieren werden.

Alle Trailer und Ankündigungen der Präsentation im Überblick:

Originale Meldung vom 23. Sepember 2021 - 09:30 Uhr:

Wie Nintendo gestern über Twitter bekannt gab, wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein neuer Nintendo Direct-Livestream ausgestrahlt. Am Freitag, dem 24. September, soll der Stream um Mitternacht (00.00 Uhr) starten. Verfolgen könnt ihr die etwa 40-minütige Show über den YouTube-Kanal des japanischen Herstellers.

Nintendo verspricht neue Informationen und Eindrücke zu Spielen, die noch in diesem Winter für die Hybrid-Konsole Switch erscheinen. Welche Titel im Rahmen der Direct-Ausgabe genau behandelt werden und ob über die Spiele hinaus noch weitere Ankündigungen zu erwarten sind, wurde jedoch noch nicht verraten.