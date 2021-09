Steel Division: Olympische Spiele starten mit 15 Nationen

PC

Während die Olympischen Sommerspiele in Tokio schon vorbei sind, fangen sie in Steel Division jetzt erst an. Organisiert von GreenHD über den SD League Discordchannel nehmen insgesamt 15 Nationen am Wettbewerb teil. Am Start sind zwei Spiele von Eugen Systems:

Steel Division - Normandy 44 und der aktuelle Titel Steel Division 2.

Gespielt wird in den folgenden sechs Disziplinen:

Steel Division 2 : 1v1, 2v2 Breakthrough, 3v3 Tactical, 4v4

: 1v1, 2v2 Breakthrough, 3v3 Tactical, 4v4 Steel Division - Normandy 44 1v1, 2v2

Jede teilnehmende Nation konnte bis zu zwei Teams pro Disziplin melden. Die ausführlichen Regeln könnt ihr euch in einem Google-Dokument anschauen.

Die Teilnehmer sind Deutschland, Schweden, das Vereinigte Königreich, Spanien, die USA, Frankreich, Italien, Ungarn, der Iran, Polen, Nordkorea, die Benelux-Staaten, China und Australien.

Kapitän des deutschen Teams ist Milchkäse. Schwarz-Rot-Gold wird wie folgt vertreten:

Steel Division 2 1v1: P.Uri.Tanner und Tosdi 2v2 Breakthrough: P.Uri.Tanner, Fischy 3v3 Tactical: Tosdi, Milchkäse, Fischy 4v4: Tosdi, Milchkäse, Fischy, P.Uri.Tanner

Steel Division - Normandy 44 1v1: P.Uri.Tanner und Milchkase 2v2: P.Uri.Tanner , Milchkäse

Reservespieler Finzent , Flix , Vampiro



Es ist natürlich mit zahlreichen Live- und Replay-Casts, unter anderem auch von GG-User Vampiro, zu rechnen. Um auf dem Laufenden zu bleiben, tretet am besten dem SD League Discord und dem Steel Division 2 - Boot Camp Discord bei.