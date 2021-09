Death of the Reprobate: Joe Richardson kündigt neues Adventure an

PC

Indie-Entwickler Joe Richardson hat über Twitter sein neues Point-and-Click-Adventure Death of the Reprobate angekündigt. Der Entwickler beschreibt das Spiel auf Steam mit den Worten

Death of the Reprobate ist eine leise Geschichte darüber, wie man Menschen hilft und versucht, ein netter Typ zu sein.

Der unten eingebundene kurzer Teaser Trailer zeigt, dass Richardson auch in diesem Spiel wie schon bei Four Last Things und The Procession to Cavalry wieder Renaissance-Gemälde im Stile der Monty Python-Serie bearbeitet hat. Die Story wird aber trotz dieser optischen Anleihen komplett eigenständig sein - allerdings werden wohl einige Charaktere der Vorgängerspiele wieder auftauchen.

Ein genauer Erscheinungstermin steht noch nicht fest. Im Gegensatz zu den letzten beiden Spielen ist bisher noch keine Kickstarter-Kampagne angekündigt.