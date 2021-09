Playstation 4: Neue Firmware entschärft DRM-Fehler durch CMOS-Batterie

PS4

Als Sony Ende März 2021 bekannt gab, auf Playstation 3 und PS Vita die PSN-Stores abzuschalten (was schon im April zurückgenommen wurde), wurde Kritik von Gruppen laut, die sich dafür einsetzen, dass Spiele auch in Zukunft spielbar bleiben. Sie kritisierten Sonys Manipulationsschutz für PSN-Trophäen. Der basierte darauf, bei der Verbindung mit dem Playstation Network Datum und Uhrzeit mit der per CMOS-Batterie betriebenen internen Uhr der Konsole abzugleichen. Das würde dazu führen, dass digital gekaufte Spiele auf der PS3 und auf der PS4 zusätzlich sogar Spiele auf physischen Datenträgern nicht gestartet werden können, sobald die CMOS-Batterie ihre Ladung verbraucht hat und die Konsole sich nicht mehr mit dem PSN verbinden kann.

Nun meldeten verschiedene Technik-Youtuber auf Twitter, dass dieses Problem auf der PS4 durch das Firmware-Update 9.0 behoben wurde. Es sei auf vom Netz getrenten Konsolen mit entladener Batterie wieder möglich, digitale und Disc-Spiele zu starten und auch Trophäen zu erhalten, bei denen werde lediglich nicht mehr das Datum angezeigt, an dem sie freigeschaltet wurden. Zwei entsprechende Tweets findet ihr unten bei den Quellen verlinkt.