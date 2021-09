If On A Winter's Night, Four Travelers: Jetzt kostenlos bei Steam

PC Linux MacOS

Ab sofort könnt ihr das Point-and-Click-Adventure If On A Winter's Night, Four Travelers kostenlos eurer Steam-Bibliothek hinzfügen. Wenn ihr das deutsche Indie-Studio Dead Idle Games darüber hinaus finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr dies mit dem Erwerb des "Supporter Pack" tun. Für 3,29 Euro erhaltet ihr dafür außerdem noch ein digitales Art Book (eine Beispielseite seht ihr oberhalb dieser News) sowie den "Original Score"-Soundtrack. Den Steam-Release-Trailer findet ihr am Ende dieser News.

In dem mit Horrorelementen angereicherten Pixel-Kunstwerk erlebt ihr die unabhängigen Hintergrundgeschichten von vier Charakteren, die sich bei einem Maskenball in den späten 1920er Jahren an Bord eines Zuges begegnen. In der Rolle von Carlo seht ihr euch einer Konfrontation mit eurem Geliebten Patrick gegenüber, während ihr euch in der Haut von Lady Winterbourne mit Verlust und Drogenmissbrauch beschäftigen müsst. Als Dr. Jordan Samuels wendet ihr euch aus Rache gegenüber euren respektlosen Kollegen den okkulten Wissenschaften zu, bis ihr schließlich mit Layla versucht, aus eurer täglichen Arbeitsroutine auszubrechen.

Falls ihr den Titel lieber DRM-frei genießen möchtet, oder falls euch die frisch erschienene Mac-Version interessiert, findet ihr den kostenlosen Download auch auf der Indie-Plattform itch.io, auf der das Spiel für PC und Linux ursprünglich bereits am 10. März 2021 veröffentlicht wurde. Dort erhaltet ihr auf Wunsch ebenfalls das "Supporter Pack", den Preis könnt ihr (ab einem US-Dollar) in diesem Fall sogar selbst bestimmen.