Blizzard: Leiterin der Rechtsabteilung und Overwatch-Producer kündigen

Bei Activision Blizzard beginnt sich eine weitere Kündigungswelle abzuzeichnen. So reichte am vergangenen Freitag Claire Hart, Chief Legal Officer bei Blizzard, ihre Kündigung ein. In einer Stellungnahme erklärte sie, nach drei Jahren bei dem Unternehmen eine neue Herausforderung suchen zu wollen. Eine Nachfrage des australischen Magazins PC Gamer, ob ein Zusammenhang zur gegenwärtig laufenden Prozessen gegen das Unternehmen wegen sexueller Belästigung bestünde, blieb bisher unbeantwortet.

Bloomberg-Reporter Jason Schreier berichtet unterdessen unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen, dass der Executive Producer von Overwatch, Chacko Sonny, sein Team darüber informiert habe, dass er das Unternehmen diesen Freitag verlassen werde. Ein Sprecher von Activision Blizzard bestätigte diese Meldung. Sonny war in seiner Position auch bei der Entwicklung von Overwatch 2 involviert.