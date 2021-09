PM: Am 5. Oktober feiern wir 35 Jahre blasenzerstörenden Spaß – mit Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey (Sony Playstation Blog)

PS4 PS5

Hi, ich bin Amy von Survios, und ich platze gleich aufgrund dieser tollen Neuigkeiten: Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey ist ab dem 5. Oktober für PS4 und PS5 erhältlich! Außerdem wird Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey als sogenannter Cross-Buy-Titel angeboten, was bedeutet, dass jeder Kauf der PS4-Version des Spiels automatisch auch die PS5-Version beinhaltet – und das kostenlos.

Wir freuen uns riesig, Bubs 35. Geburtstag feiern zu dürfen. Deshalb haben wir uns einen ganz besonderen Modus ausgedacht, der die beliebte und bekannte Spielereihe wortwörtlich auf den Kopf stellt. Indem wir die Spielewelt im dreidimensionalen Raum gebaut haben, wird das Spiel noch komplexer. Hinzu kommt, dass sich die Puzzles bei jedem Treffer drehen! Neben der üblichen Kombination von Farben müssen die Spieler nun beim Lösen der Level auch noch die räumliche Tiefe und physikalische Grundgesetze berücksichtigen.

Vergleich zwischen zweidimensionalem und VR-Gameplay

Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey ist der erste echte Cross-Reality-Titel von Survios, wodurch PS4-, PS5- und PS VR-Gameplay möglich ist. Unser großes Ziel war es, so vielen Fans von Puzzle Bobble wie möglich Zugang zum Spiel zu ermöglichen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, das Spiel so zu spielen, wie sie es möchten. Dies resultiert in einem Spiel, das mit und ohne Headset genossen werden kann, aber gleichzeitig für alle Spieler, die das Spiel aus einer anderen Perspektive betrachten möchten, den nahtlosen Wechsel im Spiel ermöglicht.

Mithilfe des PS VR-Headsets können die Spieler in die Rolle von Bub schlüpfen; mit den PlayStation Move-Motion-Controllern können sie die gute alte „Bubble Canon“ wie eine Steinschleuder nutzen und außerdem auf die Power-ups „Paintbrush“, „Spin Orb“ und „Chili Bomb“ zugreifen.

Unser Story-Modus bietet 100 3D-Puzzles, die immer schwieriger werden, je weiter ihr voranschreitet. Eine unserer wichtigsten Aufgaben war dabei, dass wir ein Spiel erschaffen wollten, das für alle zugänglich und leicht zu erlernen ist, aber gleichzeitig auch für erfahrenere Spieler eine Herausforderung darstellt.

Während die Spieler immer tiefer in den Story-Modus abtauchen, entdecken sie neue Spezialblasen, die ihnen entweder helfen oder sie verlangsamen. Außerdem treffen sie auf neue Puzzle-Herausforderungen, bei denen sie eine gute Strategie benötigen werden, um die Siegesbedingungen einhalten zu können. Wie im originalen Puzzle Bobble hängt die Punktzahl bei den meisten Leveln davon ab, wie viele Schüsse ihr benötigt– je weniger Schüsse, desto höher die Punktzahl. Wir sind überzeugt, dass sich hierbei am deutlichsten zeigt, wer das Talent zum Puzzle-Bobble-Champion hat.

Außerdem wird es neben dem Story-Modus in Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey für alle, die sich einfach zurücklehnen und ganz entspannt ein paar Blasen zerplatzen wollen, noch einen Unendlich-Modus geben sowie einen Online-Duell-Modus, bei dem Duelle zwischen den PS4-, PS5- und PS VR-Versionen möglich sein werden.

Screenshot des Duell-Modus

Wir können es noch immer kaum glauben, dass Bub– der niedliche Star von Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey– dieses Jahr 35 wird. Das zeigt aber nur wieder, dass das Geheimnis zu ewiger Jugend eine positive Einstellung, eine gehörige Portion Abenteuerlust und natürlich das endlose Zerplatzen von Blasen ist!

Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey ist ab dem 5. Oktober für PS4, PS5 und PS VR erhältlich.