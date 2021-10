Schönheit liegt im Auge des Users

Teaser Knapp einen Monat nach dem Relanuch kommt nun die Sonntagsfrage der Sonntagsfragen: Ist die Startseite aus eurer Sicht nun besser denn je?

Seit der Nacht vom 17. auf den 18. September 2021 konnten wir euch auf der "anderen Seite" begrüßen, denn seitdem ist der Relaunch 2021 von GamersGlobal vollzogen und seit dem konntet ihr die neue Startseite erleben (abgesehen von einem Serverschluckauf am Morgen danach).

Ihr hattet nun rund einen Monat Zeit, euch mit der Bedienung, den Features (wie der individuellen Sortierung der Content-Boxen für Abonnenten) und der Ästhetik der neuen Startseite vertraut zu machen. Daher verratet uns doch nun in der Sonntagsfrage, ob ihr die neue Startseite als Verbesserung erlebt. Wenn ihr eure Meinung elaborieren wollt, scheint die Kommentarspalte unten der geeignete Platz dafür.



Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.