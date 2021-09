Jackbox Party Pack 8: Neuer Teil der Spielesammlung kommt im Oktober

PC Switch XOne PS4 MacOS

Die Jackbox Party Packs sind Sammlungen von kleinen Spielen, die – wenig überraschend – speziell für Parties im Freundeskreis konzipiert sind. Da sich aber theoretisch jede Person mit einem Smartphone einwählen kann, sind auch Matches in Video-Konferenzen oder ähnlichen Setups möglich. Wie Entwickler Jackbox Games nun bekannt gegeben hat, wird das Jackbox Party Pack 8 am 14. Oktober 2021 erscheinen. Auf Steam könnt ihr das Paket bereits vorbestellen, bis zum 18. Oktober 2021 gibt es zehn Prozent Rabatt. Damit sinkt der Preis von 24,99 Euro auf 22,49 Euro.

Enthalten sind in diesem Paket fünf neue Spiele. Drawful Animate (3-10 Spieler) ist eine Fortführung des beliebten Konzepts, bei dem ihr ein bestimmtes Bild zeichnen müsst und die Mitspieler erraten sollen, worum es sich handelt. Der Kniff der neuen Fassung steckt im Namen: Ihr bastelt aus zwei Bildern eine kleine Animation. The Wheel of Enormous Proportions (2-8 Spieler) ist eine Sammlung von Trivia-Fragen, die ihr beantworten müsst. Am Ende darf der Gesamtsieger eine brennende Frage von dem Rad beantworten lassen – wie auch immer das genau aussieht.

In Job Job (3-10 Spieler) nutzt ihr Wörter von euren Freunden und kreiert daraus möglichst witzige Antworten auf typische Fragen, die in Vorstellungsgesprächen gestellt werden. In Teams aufteilen müsst ihr euch für The Poll Mine (2-10 Spieler). Nachdem dies geschehen ist müsst ihr Umfragen beantworten, allerdings nicht nur alleine, sondern auch im Team. Welches Team sich untereinander besser kennt gewinnt und kann dem Versteck der Hexe entkommen. Als letztes Spiel im Jackbox Party Pack 8 ist Weapons Drawn (4-8 Spieler) enthalten. Jeder Teilnehmer ist sowohl ein Mörder als auch ein Detektiv. Ihr müsst Hinweise zeichnen und euren Namen bei den Waffen-Skizzen geheim halten. Das Ziel ist natürlich, selbst nicht erwischt zu werden, aber möglichst viele Verbrechen zu enthüllen.