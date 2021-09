The Good Life: Tierisches Adventure von Swery erscheint im Oktober

PC Switch XOne PS4 MacOS

Das neueste Spiel von Swery, Schöpfer von Deadly Premonition (Teil 2 im Test, Note 7.0), hat einen Release-Termin. Ab dem 15. Oktober 2021 könnt ihr in The Good Life mit der New Yorker Fotografin Naomi in das britische Örtchen Rainy Woods aufbrechen, den angeblich glücklichsten Ort der Welt.

Wie Naomi vor Ort feststellt, verwandeln sich die Bewohner der Stadt nachts in Tiere und auch sie kann die Gestalt einer Katze oder eines Hundes annehmen. Obendrein ist ein Mord in Rainy Woods geschehen. Mit den neuen tierischen Fähigkeiten zur Hand versucht ihr, die Geheimnisse von Rainy Woods zu ergründen. Daneben könnt ihr der Landwirtschaft frönen, Kochen und anderen Nebentätigkeiten nachgehen. Ihr müsst aber auch fleißig Fotos schießen und verkaufen, um Naomis Schulden abzuarbeiten. Der neue Trailer wirft für The Good Life die Bezeichnung Schuldenrückzahlungs-RPG in den Raum.

The Good Life wird für Mac, PC, PS4, Swtich und Xbox One erscheinen.