Kena - Bridge of Spirits: Physical Deluxe Edition angekündigt

Das am heutigen 21. September 2021 erschienene Action-Adventure Kena - Bridge of Spirits wird auch in einer Physical Deluxe Edition für Playstation 4 und 5 aufgelegt, wie der Publisher Maximum Games auf Twitter bekannt gab. Die PS4-Edition bietet wie die digitale Version ein kostenloses Upgrade auf die PS5-Fassung. Vorbestellungen sind im Store von Maximum Games bereits möglich. Der Release ist dort mit dem 31. Dezember 2021 angegeben.

Dabei wird die Physical Deluxe Edition das Spiel als Disc enthalten, die digitalen Deluxe-Inhalte sind wie üblich über einen Download-Code zu beziehen. Weiterhin werden Sticker enthalten sein.

In Kena - Bridge of Spirits kämpft ihr in der Third Person gegen Monster und könnt die Rot befehligen – kleine, pelzige Kreaturen, die für euch die Umgebung manipulieren oder euch im Kampf unterstützen. Es ist das erste Spiel des Entwicklers Ember Labs, das Team hat sich aber zuvor mit kurzen Animationsfilmen bereits einen Namen gemacht.