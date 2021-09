PM: #gamechanger-Talk: Linken-Netzpolitiker Tobias Schulze ist finaler Gast vor Wahl (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Berlin, 21. September 2021 – Tobias Schulze, für die Partei Die Linke Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus und dort Sprecher unter anderem zur Netzpolitik und Digitalen Verwaltung, sowie Johanna Janiszewski, Gründerin und CEO der Tiny Crocodile Studios sowie

Der #gamechanger-Talk wurde im März dieses Jahres gestartet, um im Wahljahr mit Gästen aus der Politik über die beste Games-Politik für Deutschland zu sprechen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen so erfahren, welche Positionen die verschiedenen Parteien vertreten und damit informiert wählen gehen können.

Im ersten Talk diskutierten Felix Falk, Jens Kosche, Geschäftsführer von EA Deutschland und game-Vorstandsmitglied, sowie die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken über die weitere Stärkung von Games und Esport. An der zweiten Debatte nahmen Felix Falk, der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner sowie Çiğdem Uzunoğlu, die Geschäftsführerin der Stiftung Digitale Spielekultur, teil, unter anderem wurden deutlich größere Anstrengungen bei Games, digitaler Bildung und dem Breitbandausbau gefordert. Jan Philipp Albrecht, Digitalisierungsminister in Schleswig-Holstein, und Linda Kruse, Gründerin von the Good Evil sowie stellvertretende Vorstandvorsitzende des game, diskutierten beim dritten #gamechanger mit Felix Falk über die notwendige Fortführung der Games-Förderung. Im vierten Talk der Reihe sprachen Nathanael Liminski, Chef der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalens, und Kristin Janulik, Geschäftsführerin von Cubidoo Entertainment sowie stellvertretende Vorstandsvorsitzende von games.nrw, mit dem game-Geschäftsführer Felix Falk über Serious Games, Esport und die richtigen Standortbedingungen für die Games-Branche zwischen Rhein und Ruhr sowie in ganz Deutschland. Digitalstaatsministern Dorothee Bär und Ralf Wirsing, Ubisoft-Deutschland-Geschäftsführer und game-Vorstandsvorsitzender, diskutierten im fünften #gamechanger über die vielfältigen Potenziale von Games für andere Wirtschaftszweige und den politischen Willen, Deutschland zum Games-Standort Nummer 1 zu machen.

Bei den Talks schauten jeweils zwischen 40.000 und 55.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele.

