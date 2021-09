Far Cry 6: Giancarlo Esposito stellt Antón Castillo im Trailer vor

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Am 7. Oktober 2021 wird mit Far Cry 6 (in der Preview) Ubisofts neuester Streich in der Open-World-Shooter-Reihe erscheinen. Und weil kein Teil ohne einen großen Antagonisten auskommen darf, hat das Studio den aus Breaking Bad bekannten Schauspieler Giancarlo Esposito verpflichtet. Dieser leiht dem Diktator Antón Castillo eine Stimme und ein Gesicht und stellt den Peiniger von Yara nun in einem Trailer vor.

Laut Esposito ist Castillo sein bisher "bösartigster Charakter". In dem Video scheint er die Guerilla-Kämpfer, zu denen ihr gehört, nicht ernstzunehmen. Er prahlt mit seiner Waffe aus purem Gold, wohingegen ihr Waffen aus Müll zusammenbauen müsst. Den kompletten Trailer findet ihr unterhalb dieser News.