PM: Bitte lächeln! Kena: Bridge of Spirits bekommt einen Photo Mode (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Release von Kena: Bridge of Spirits am 21. September ist schon fast zum greifen nah und freuen uns, euch ein tolles Feature dafür vorzustellen: Den Photo Mode!

Ihr könnt den Photo Mode während eures Abenteuers immer aktivieren und epische Momente festhalten. Tolle Landschaften und knuddelige Rot frieren augenblicklich ein, wenn ihr den Modus aktiviert. Mit dem “Resume Action”-Feature könnt ihr ihnen aber auch wieder Leben einhauchen. Wenn ihr die Kamera bewegt, werden sie euch immer im Auge behalten und für die Kamera perfekt posieren, während ihr nach dem perfekten WInkel sucht.

Unser Lieblings-Feature hierbei ist der “CHEESE”-Knopf! Wenn ihr den für euch perfekten Winkel gefunden habt, könnt ihr via Knopfdruck entscheiden, ob die Charaktere darauf “CHEESE!” sagen sollen und dabei posen. Viele Charaktere verfügen über zahlreiche Posen, also macht unbedingt mehrere Fotos, um alle zu entdecken und sie in lustigen Situationen festzuhalten. So könnt ihr eure Lieblingscharaktere noch besser kennenlernen.

DEs war total aufregend, den Photo Mode und die Option “CHEESE!” zu entwickeln. Nicht nur, dass es für euch ein zusätzliches Spaß-Feature darstellt, wir können so die Persönlichkeiten der Charaktere noch besser herausarbeiten und euch zeigen.

Während der Entwicklung haben wir uns stark auf die dynamischen Story-Momente, epische Kämpfe und wundervolle Zwischensequenzen fokussiert. Aber auch die Charaktere selbst sollten irgendwie immer im Mittelpunkt stehen – auch, wenn sie gerade nicht in einem fulminanten Kampf stecken, sondern einfach mal Pause machen. Was tun sie eigentlich in ihrer Freizeit? Sind sie total schüchtern oder positionieren sie sich extra, damit ihr sie bemerkt? Wir hoffen, dass ihr euch durch diese Möglichkeit auch so unsterblich in die vielen liebevollen Charaktere des Spiels verliebt. So wie wir!