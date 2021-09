Verbrennt in Bonfire Peaks ab dem 30. September 2021 all euer Zeug

PC Switch PS4 PS5 Linux MacOS

Entwickler Corey Martin und Publisher Draknek werden am 30. September 2021 das Rätselspiel Bonfire Peaks für Linux, Mac PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlichen. In Bonfire Peaks werdet ihr Ruinen auf einer Insel erforschen, um darin eure Vergangenheit in Form von Kisten mit euren Habseligkeiten abzufackeln.

Spielerisch ist Bonfire Peaks eine Art 3D-Sokoban, bei dem ihr in jedem Level Kisten verschiebt, um (oft höher gelegene) Orte mit Leuchtfeuern zu erreichen, in die ihr eure Andenkenkisten reinfeuern sollt. Der Entwickler verspricht über 200 knifflige Rätsel. Wenn ihr bei einer Aufgabe feststeckt, soll es euch zudem möglich sein, die Voxeloberwelt weiter zu erkunden und bei anderen Rätseln anzusetzen, um weiter zu kommen.