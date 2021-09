GG-Intern: Der neue Event-Kalender

Spiele-Events im Überblick

Teaser Eine neue Funktion bei GamersGlobal: Im selben übersichtlichen Layout wie unser Spiele-Release-Kalender gibt es nun auch den Event-Kalender – inklusive Importfunktion der Termine in euren Kalender.

Mit dem Relaunch unserer Startseite am frühen Morgen des 18.9.2021 hat auch eine neue Seite Einzug auf GamersGlobal gehalten: der Event-Kalender. Er bietet euch einen Überblick über die kommenden Veranstaltungen in der Games-Branche – wenngleich es sich im Corona-Jahr Nummero 2 überwiegend um Online-Events handelt. Der Event-Kalender ist direkt in der Content-Box "Vorschau & Termine" verlinkt, ihr kommt aber auch per "Spiele"-Menü dorthin.

Als Schmankerl könnt ihr euch die für euch interessanten Termine aus dem GamersGlobal Event-Kalender gleich als .ics-Datei herunterladen und somit in den App- oder Software-Kalender eurer Wahl eintragen lassen.

Natürlich könnt ihr zum Event-Kalender als registrierter GamersGlobal-User auch selbst beitragen und so die Community auf Veranstaltungen aufmerksam machen, die ansonsten weniger Beachtung finden würden: Es müssen nicht immer Messen vom Kaliber einer GDC, E3 oder Gamescom sein: Der Computer-Club eurer Stadt veranstaltet einen Tag der offenen Tür? Es gibt einen feinen Technik-Flohmarkt in der nächsten Kleinstadt? Tragt es ein – und vielleicht trefft ihr beim nächsten Besuch eurer Lieblings-Computer-Veranstaltung den einen oder anderen GG-User, den ihr sonst nicht kennengelernt hättet. Beachtet folgende Regeln:

Die Events müssen zumindest sekundär mit Video-/Computerspielen zu tun haben: Ein Comic-Event, bei dem es auch um Spiele geht, ist okay, ein Fantasy Film Festival nicht.

Die Events sollten keine "Privat-Treffs" sein und mindest ein paar Dutzend Besucher erwarten – das GG-Grillfest würde die Hürde nehmen, Jörgs Brettspielabend nicht.

Das Eintragen von Events ist für Reporter und Archivare jeweils ab Level VII möglich. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, dann postet sie hier unter dieser News.