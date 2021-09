Sonntagsfrage: Nutzt ihr den Epic Games Store?

Der nicht mehr so neue Store

Teaser Im Dezember 2018 begann der Angriff von Epic Games auf Valves Spiele-Store Steam. Der Epic Games Store wird also bald drei Jahre alt. Konnte euch der Store in dieser Zeit als Kunden gewinnen?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bald drei Jahre ist es her, dass Epic Games mit dem Epic Games Store versuchte, einen Konkurrenten zum markbeherrschenden Steam-Store von Valve aufzubauen. Zu der Strategie von Epic Games gehörte zum einen eine nach außen hin betonte Entwicklerfreundlichkeit, da Epic als Storebetreiber eine niedrigere Marge am Verkaufspreis verlangt als Steam. Die Kunden wiederum sollen mit regelmäßig verteilten Gratisspielen gelockt werden sowie mit Titeln, die zeitexklusiv nur im Epic Games Store erscheinen – im Falle von Total War – Troy (im Test, Note 8.0) wurde sogar ein zeitexklusiver neuer Titel zum Release kostenlos verteilt. Doch gerade mit dem Schritt, sich gewisse PC-Titel für längere Zeit exklusiv zu sichern, zog Epic Games auch viel Unmut auf sich.

Abgesehen davon wurden durch den Fortnite-Gerichtsstreit zwischen Apple und Epic Games (bei dem jüngst ein erstes Urteil gefällt wurde) Zahlen zutage gefördert, wonach Epic für die Maßnahmen zum Ankurbeln der Marktanteile hunderte Millionen Dollar ausgegeben hat, der Store aber noch weit davon entfernt ist, Profit abzuwerfen. Uns interessiert nun: Nutzt ihr den Epic Games Store? Und schnappt ihr euch nur die Gratis-Titel oder schlagt ihr auch bei exklusiven Titeln oder Rabatt-Aktionen in dem Store zu? Andersfalls verratet uns, warum ihr nichts davon wissen wollt. Wählt aus den vorgegebenen Optionen die, die am ehesten eure Position widerspiegelt. Ansonsten wählt anderes – teilt in jedem Fall gerne eure Gedanken in den Kommentaren.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.