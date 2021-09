Elex 2: Neuer Trailer zeigt die Vorgeschichte zu Teil 2

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Im Rahmen des gestrigen Showcase-Livestreams von Publisher THQ Nordic wurde auch ein neuer Trailer zum kommenden Open-World-RPG Elex 2 (in der Preview) präsentiert. Das Video, das ihr euch unter dieser News ansehen könnt, zeigt in knapp zwei Minuten, was zwischen dem ersten Teil und dem kommenden Werk von Entwickler Piranha Bytes geschehen ist.

Mehrere Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils aus dem Jahr 2017 versucht Hauptcharakter Jax, die Fraktionen in der Welt von Magalan vor einer neuen Bedrohung zu warnen. Doch niemand glaubt ihm, seine Bedenken werden abgeschmettert und die Fraktionen konzentrieren sich lieber auf ihre eigenen Ziele. So zieht sich Jax ins Exil in einer Wüste zurück und verliert – typisch für die Spiele des deutschen Entwicklers – bei einem Ereignis alle seine Kräfte. Mit dem zweiten Teil wird es für Jax Zeit, sein Exil aufzugeben und die Fraktionen im Kampf gegen die Bedrohung zu vereinen.

Elex 2 soll „bald“ für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Ein konkreter Release-Termin wurde jedoch weiterhin nicht genannt.