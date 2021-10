GamersGlobal-Relaunch 2021: Willkommen auf der anderen Seite! (Upd.)

Sortierbare Contentboxen

Teaser Adé, Zweispalten-Layout von 2015, willkommen in der Content-Box-Zukunft! Registrierte User können beliebige Inhalte der Startseite dauerhaft einklappen, Premium-User die Reihenfolge selbst bestimmen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update 27.9.21: Gut eine Woche nach dem Relaunch haben wir neben Bugfixing an etlichen Stellen noch optimiert, etwa gelesene News hervorgehoben oder den Kopf verkleinert, damit er bei kleineren Fenstern erst spät zweizeilig wird. Auch einige Umverteilungen (Sonntagsfrage raus aus dem User-Kasten) haben wir vorgenommen. Außerdem gibt es neu (oder wird es in wenigen Tagen geben):

Ein Zurück-nach-oben-Pfeil nach jeder 3. Contentbox (nur bei mobil)

Ein Pauseknopf für das Rondell (für Registrierte dauerhaft)

Die Rückkehr des "Neue Nachrichten"-Symbols oben rechts im Kopf, auf Desktop sogar mit Anzeige der Zahl neuer Nachrichten

Hamburger-Menü auf Desktop wieder mouseover-tauglich

Abomedaille kennzeichnet auch mehr als 10 durchgehende Jahre

Als letztes denken wir noch über eine Markierung der in der News-Liste stehenden Top-News nach. Weitere Änderungen planen wir akut nicht, schließen diese aber natürlich auch nicht aus. Als nächstes wollen wir uns jedoch um das Thema Rangliste/Talentklassen kümmern.

Usprünglicher Text:

So gut wie passgenau pünktlich koinzidierend mit unserem 12. Geburtstag (naja, es waren zwei Tage Differenz) haben wir die Startseite redesignt – und zwar von Grund auf. Seit 1 Uhr am 18.9. ist sie nun für euch zugänglich.

Der Website-Kopf wurde ebenso überarbeitet wie die bislang statistische Titelstory-Box, die nun mehrere Themen hintereinander anzeigt. So weit, so 2005. Die wichtige Neuerung aber ist der Wegfall des Zweispalten-Layouts mit redaktionellen Highlights links und News rechts.

Stattdessen zeigt die Startseite nun rund 15 Content-Boxen, die jeweils ein Thema wie „Test“ oder „User“ oder „Magazin“ haben, gleich mit passenden Links, etwa zu „So testen wir“. Dabei holen wir erstmals Kategorien wie unsere riesige Spieledaten-Bank (mit über einer halben Million Screenshots) aus der Obskurität der Untermenüs ins Rampenlicht der Startseite. Auch die User-Inhalte werden erstmals an prominenter Stelle zusammengefasst, die Dokus und Letsplay übergreifend gezeigt, et cetera.

Das wirklich Besondere aber ist die Konfigurierbarkeit der neuen Startseite: Registrierte User können die Boxen beliebig einklappen, sparen so viel Platz, sehen aber dennoch zumindest noch das oberste Thema in Textform. Premium-User können sogar die Boxen frei anordnen, also unsere Default-Anordnung überschreiben (direkt im Premium-Reiter eures Profils). Euch interessieren Previews nicht die Bohne? Klappt sie ein und stellt sie ganz ans Ende! Ihr wollt als Mitmach-User als erstes eine kompakte Zusammenfassung, was in der Matrix los ist? Klappt die „Creator“-Box ein und stellt sie ganz an den Anfang!

Und das Beste: Die Content-Boxen funktionieren ebenso gut auf Smartphones. Der einzige Unterschied ist, dass bei Klick auf „mehr Inhalte“ nur halb so viele Inhalte nachgeladen werden als in einem Desktop-Browser – das fanden wir in der Testphase angenehmer, weil auf Handys die Informationen sehr viel stärker untereinander angezeigt werden.

Übrigens haben wir bei dieser Gelegenheit auch ein Mission Statement abgefasst. Darin steht vermutlich nichts, was Kenner von GamersGlobal überrascht – aber wir wollen, dass auch neue User erfahren können, was uns eigentlich antreibt, und wie wir uns den Umgang miteinander hier auf GamersGlobal.de wünschen.

Ein Riesen-Dankeschön an Fabian Knopf und Sascha Fietz, die sämtliche notwendigen Änderungen programmiert haben, im Front- sowie Backend. Ihr seid die Besten! Wir danken außerdem bei Christoph Masak, der uns beim Design unterstützt hat.

Wie bei jedem Redesign und Relaunch gilt: In den ersten Tagen werden bestimmt noch einige Dinge holpern und nicht ganz so funktionieren, wie wir es eigentlich wollen. Aber wie immer werden wir das nach und nach ausbessern.

Für die nahe bis mittlere Zukunft sind weitere Änderungen geplant, unter anderem die Überarbeitung der Rangstufen und Talentklassen, um engagierten Neu-Usern die Mitarbeit zu erleichtern.

Wir freuen uns auf euer Feedback! Und viel Spaß mit der neuen GamersGlobal.de!