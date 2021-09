Outcast 2 - A New Beginning angekündigt

PC Xbox X PS5

Im Rahmen der Show zum 10-Jährigen Jubiläum des Bestehens von THQ Nordic wurde überraschend ein Sequel zum Open-World-Actionadventure Outcast aus dem Jahr 1999 angekündigt. Im Jahr 2017 war schon ein Remake (zum GG-Test) des PC-exklusiven Erstlings für PC und Konsolen erschienen, nun soll aber endlich eine waschechte Fortsetzung folgen, um die Geschichte des Ulukai ("Retter") weiterzuerzählen. Outcast 2 soll für den PC, Xbox Series X und Playstation 5 erscheinen.

Laut THQ Nordic steht das ursprüngliche und wieder vereinte Entwicklerteam des Originals hinter der Entwicklung der Fortsetzung. Als Komponist konnte wieder Lennie Moore gewonnen werden, aus dessen Feder auch der epische Soundtrack des ersten Teils stammte.

Ihr übernehmt in Outcast 2 wieder die Rolle des zynischen Ex-Navy-Seals Cutter Slade, der schon im ersten Teil per magischem Teleporter in die exotische Welt von Adelpha gereist war, um dem unterdrückten Volk der Talaner zu helfen und gleichzeitig die Zerstörung der Erde zu verhindern. Wie schon im ersten Teil, soll auch wieder besonderes Augenmerk auf das World Building - also die Kultur, Sprache und Geschichte von Adelpha - gelegt werden.

Wann genau ihr als Ulukai wieder auf euer Twon-ha steigen könnt, um den Talanern mit ihrem Fandazma zu helfen und allerlei Feinde "umzukehren", ist noch nicht bekannt. Kenner des ersten Teils wissen aber, dass die Zeit bis dahin wohl am besten dadurch genutzt wird, noch einmal zur Auffrischung im Wörterbuch "Talanisch-Deutsch/Deutsch-Talanisch" nachzuschlagen.