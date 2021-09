Mit Robert Bannert und Thomas Nickel

Teaser Schnell wie der Schall, doch nicht schneller als die Zeit: Schon 30 Jahre ist das Debut des blauen Igels her. Zusammen mit zwei Gastveteranen blicken Jörg und Heinrich auf Sonic the Hedgehog zurück.

In der heutigen Ausgabe der Spieleveteranen blicken Heinrich Lenhardt und Jörg Langer auf das erste Spiel des jungen Hüpfers Sonic zurück, der in diesem Jahr seinen dreißigsten Geburtstag feiert. Als Gastveteranen haben sich die beiden Robert Bannert und Thomas Nickel eingeladen, die dieses Jahr noch das inoffizielle Megadrive-Pixelbuch veröffentlichen werden. Zusammen reden sie über die Stärken von Sonic the Hedgehog, die Entwicklung der Sonic-Spieleserie und die weitere Karriere des blauen Igels als Sega-Maskottchen bis hin zum Star eines eigenen Animationsfilms. Bevor die Spieleveteranen aber direkt zum Hauptthema rasen, plaudern sie zunächst über aktuelle News, jüngste Spielerlebnisse und beantworten Hörerpost.

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:15 Das heutige Programm.

0:03:07 Gemischte News: Remake des Star Wars-Rollenspiels Knights of the Old Republic angekündigt. Rauf, rauf, runter, runter zum Konami-Code-Merchandise.

0:12:25 Was haben wir zuletzt gespielt? Deathloop und allerlei DLC für Far Cry 5 . Jörg spielte außerdem Webseiten-Redesign.

und allerlei DLC für . Jörg spielte außerdem Webseiten-Redesign. 0:28:45 Hörerpost von Pascal Parvex und Andreas Wanda.

0:37:19 Robert Bannert und Thomas Nickel gesellen sich zur Runde und stellen sich vor.

0:43:44 Das alte Spiel: Sonic the Hedgehog

0:43:52 Rennen, springen, Ringe sammeln: Das erste Sonic-Spiel sollte mit Tempo und toller Technik die Vorzüge der Mega-Drive-Konsole demonstrieren.

0:54:57 Sonic wurde für Sega zur wichtigen Symbolfigur im Systemkampf mit Nintendo. Spielerisch gingen Igel und Klempner aber recht unterschiedliche Wege.

1:03:02 Was ist das beste Sonic im klassischen 2D-Stil? Und was hält Sonic-Experte Thomas von den modernen Titeln wie Sonic Colors?

1:11:49 Über die künstlerische Bedeutung des Sonic-Films kann man streiten, die Musik findet einhelligen Beifall. Zum 30. Geburtstag hat Komponist Masato Nakamura mit seiner Band Dreams Come True On the Green Hill neu aufgenommen.

1:20:49 Der historische Pressespiegel.