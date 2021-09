PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 20. bis 24. Oktober (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen zahlreiche Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Golf Peaks

Xbox One X Enhanced – Keine Ahnung von Golf? Kein Problem! Schnapp Dir einfach Deinen Controller und bahne Dir Deinen Weg von Loch zu Loch, aber nicht im üblichen Skill-Shot-Stil. Stattdessen planst Du strategisch und benutzt Aktionskarten, um den Ball ins Ziel zu bringen.

Street Outlaws 2: Winner Takes All

Optimiert für Xbox Serie X|S und Smart Delivery – Jetzt noch einmal richtig! In diesem Action-geladenen zweiten Teil von Street Outlaws musst Du Deinen Mut in einigen der härtesten und gnadenlosesten Drag- und Straßenrennen in den USA unter Beweis stellen.

World War Z: Aftermath

Der ultimative Koop-Zombie-Shooter wartet auf Dich! Der Vorgänger World War Z hat mittlerweile über 15 Millionen Spieler*innen in seinen Bann gezogen und es wird Zeit für das nächste Kapitel. Du bekämpfst Horden von gefräßigen Zombies in neuen Storylines an neuen, zombiefizierten Orten auf der ganzen Welt.

Alder's Blood: Definitive Edition

Ein taktisches Strategiespiel mit Stealth-Kämpfen, RPG-Elementen, Crafting, Ressourcenmanagement, Erkundung und einer mitreißenden Story. Es spielt in einer düsteren Welt, in der die Menschheit ihren Gott getötet hat und nun vom Aussterben bedroht ist.

Crisis Wing

Von Monsterhorden bis hin zu bildschirmfüllenden Bosskämpfen bietet Crisis Wing eine gewaltige Herausforderung und ist gleichzeitig auch für Newbies zugänglich. Im Übungsmodus kannst Du die Level mit unendlich vielen Leben wiederholen. Die Bonusspiele Score Attack und Boss Rush erweitern das Spielerlebnis mit einzigartigen Levels und Bossen.

Diablo II: Resurrected

Optimiert für Xbox Serie X|S und Smart Delivery – Verfolge den geheimnisvollen Dunklen Wanderer und bekämpfe die Bewohner der Hölle, während du das Schicksal von Diablo, Mephisto und Baal aufdeckst – jetzt in völlig neuer 3D-Grafik. Erlebe das Genre-typische Diablo-Gameplay mit RPG-Charakterentwicklung und Hack-and-Slash-Kämpfen

Embr

Embr ist ein rasantes Feuerwehrspiel, das in einer hyperkapitalistischen Realität spielt, in der Rettungsdienste der Vergangenheit angehören. Erklimme Gebäude, zerschmettere Fenster, bekämpfe Brände und rette Leben – allein oder mit bis zu vier Spieler*innen.

May's Mysteries: Das Geheimnis von Dragonville

Begleite May auf ihrer Suche nach ihrem verschwundenen Bruder. Du stürzt Dich in Abenteuer im Cartoon-Stil, löst über 270 Logikrätsel, knifflige Rhythmusspiele und handgezeichnete Wimmelbild-Szenen. Suche nach Hinweisen auf Mays Bruder, besuche geheimnisvolle Orte und treffe unterwegs interessante Charaktere, die Dir auf Deiner Reise helfen werden.

Sable

Xbox Game Pass – Begib dich auf eine einzigartige und unvergessliche Reise, die Sable durch weite Wüsten und faszinierende Landschaften führt. Entdecke Überreste von alten Raumschiffen und finde heraus, wer unter Sables Maske steckt!

The Plane Effect

Optimiert für Xbox Series X|S – The Plane Effect ist ein dystopisches Abenteuer aus der Iso-Perspektive und erzählt die Geschichte eines einsamen Büroangestellten, der trotz aller Widrigkeiten einen Weg nach Hause sucht. Erlebe eine bemerkenswerte Reise, die von VFX-Experten mit großartigen Bildern zum Leben erweckt wird.

A Gummy's Life

Optimiert für Xbox Series X|S – A Gummy’s Life ist ein lokaler und Online-Party-Multiplayer mit zuckersüßen Kämpfen. Wähle Dein Lieblingsfruchtgummi aus, passe es Deinem Geschmack an und zeig, wer den Zucker beherrscht! Spiele mit Freund*innen, Familie und/oder KIs in mehreren Spielmodi oder Online-Kämpfen – so einfach, wie Süßigkeiten von einem Baby zu klauen.

Blind Postman

In Blind Postman hilfst Du einem blinden Postboten, der nur die Wände sehen kann, Briefe einzusammeln und den Weg aus dem Labyrinth zu finden.

Don’t Touch This Button!

Optimiert für Xbox Series X|S – Dont’t Touch This Button ist ein humorvolles, minimalistisches Puzzlespiel aus der Egoperspektive. Um zu gewinnen, musst Du es durch eine Reihe von Räumen schaffen und die richtige Taste drücken. Aber mit jedem weiteren Raum wird die Aufgabe schwieriger – und die Gefahr wird immer ernster

In Celebration of Violence

In Celebration of Violence ist ein Fantasy-Action-Roguelike. Du planst Angriffe, Ausweichmanöver, Blocks und Paraden und lernst Deine Gegner und Deine Umgebung kennen. Wenn ein Kampf zu schwierig wird, können bis zu vier Freund*innen mitspielen und Dir zur Hilfe kommen.

Lost Judgment

Im nächsten Teil der Judgment-Reihe verfolgst Du als Privatdetektiv Takayuki Yagami die Spuren eines scheinbar unlösbaren Falls. Lost Judgment stammt von dem Studio, das die Yakuza-Serie entwickelt hat, und vereint Elemente von Detektiv-Story, Noir-Erzählung und Actionkampf zu einem spannenden Mystery-Thriller.

Little Kite

Little Kite ist ein Point-and-Click-Abenteuer rund um die Story einer Familie, in der eine Person aufgegeben hat und eine andere versucht, die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren.

Die Addams Family: Villa-Wahnsinn

Sie sind gruselig, sie sind verrückt und ihr Zuhause ist in Gefahr! Kannst Du die Villa der Addams Family in diesem lustigen 3D-Plattform-Abenteuer für bis zu vier Spieler*innen vor der Zerstörung retten? Schubsend und springend werden die verschiedenen Minispiele zu einem schaurig-aufregenden Familienspaß!

Death Park

Erforsche einen riesigen, verlassenen Vergnügungspark, in dessen Mitte ein Killerclown wartet. Wirst Du in der Lage sein, alle Rätsel zu lösen, die in diesen Horrorgeschichten auf Dich warten? Schaffst Du es, in diesem tödlichen Versteckspiel die Nacht zu überleben?