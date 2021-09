PM: Aragami 2 tritt heute auf PC und Konsolen aus den Schatten (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Aragami 2 tritt heute auf PC und Konsolen aus den Schatten

– Schließt euch dem Schatten Clan an und bekämpft die einfallenden Armeen, um das Volk der Aragami zu schützen. –

BARCELONA, Spanien – 17. September 2021 – Lince Works freut sich, heute Aragami 2 für PC (via Steam ), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, und Xbox Series S/X zu veröffentlichen. Das Third-Person-Stealth-Spiel ist ab heute ebenfalls im Xbox Game Pass.

Das ursprüngliche Aragami begeisterte Fans mit einem starken Stealth-Gameplay-Fokus, inspiriert von klassischen Ninja-Erfahrungen – wie Tenchu – und einer Geschichte, die tief in der liebevoll geschaffenen Welt verwurzelt ist. Die Fortsetzung schwingt das Franchise nun mit einer Vielzahl neuer Features und einem packenden Narrativ elegant in luftige Höhen .

Die Rückkehr des Schatten Clans

Aragami 2 ist ein Third-Person-Stealth Game, in dem man einen Assassinen spielt, der einer der letzten Elitekrieger seiner Familie –der Aragami – ist. Als Aragami ist er Opfer eines übernatürlichen Leidens, das den Körper zerfrisst und den Geist verschlingt ihm aber die Kontrolle über die Schattenessenz gewährt – eine mystische Kraft, die die ihn die Schatten kontrollieren lässt. Mit Hilfe dieser Kraft erfüllt man Aufträge, um das Überleben des Dorfes zu sichern und die durch die einfallenden Armeen versklavten Aragami zu befreien.

Features:

Über Lince Works

2014 gegründet ist Lince Works das Studio hinter dem erfolgreichen Third-Person-Stealth-Spiel Aragami, das 2016 veröffentlicht wurde. Das in Barcelona ansässige Studio arbeitet seitdem an der Entwicklung von Aragami 2 mit der finalen Unterstützung von GameSeer, Media und der ICEC.

Über Game Seer Venture Partners

Die 2019 gegründete, in Deutschland ansässige Game Seer Venture Partners hat sich auf die frühzeitige Projektfinanzierung für bedeutende Indie-Titel spezialisiert. Als eigenständiges Unternehmen mit einer schlanken Struktur konzentriert sie sich auf die Unterstützung innovativer PC- und Konsolenproduktionen mit wettbewerbsfähigen Finanzierungsbedingungen sowie entscheidenden Verbindungen zu Schlüsselfiguren der Branche. Sie kümmert sich um die Rahmenbedingungen während die Entwickler freie Hand haben. Im Unternehmensportfolio angekündigter, kommender Titel befinden sich das mit Spannung erwartete Aragami 2 (Lince Works), Away: The survival Series (Breaking Walls), oder Alaloth Champions of the Four Kingdoms.

Webseite: www.game-seer.com

Über Merge

Merge ist ein unabhängiger Videospielpublisher mit Sitz in Manchester (UK). Das Unternehmen veröffentlicht weltweit interaktive Software für PCs und Videospiel-Konsolen. Merge ist zudem darauf spezialisiert Sammeledition für den physischen Vertrieb von Titeln unabhängiger Entwicklungsstudios zu veröffentlichen.