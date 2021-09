ZX-Spectrum-Erfinder Sir Clive Sinclair mit 81 Jahren verstorben

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Foto: Financial Times

Wie britische Zeitschrift The Guardian mitteilt, ist am 16. September der Heimcomputerpionier Sir Clive Marles Sinclair im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit verstorben.

Der aus einer Ingenieursfamilie stammende, 1940 geborene Erfinder machte sich in den frühen 60er Jahren bis in die 70er im Vereinigten Königreich einen Namen mit Taschenrechnern, die auch für die breite Masse der Bevölkerung bezahlbar waren sowie Radio-Bausets. Anfang der 80er Jahre revolutionierte er den Markt für Heimcomputer in Großbritannien.

Mit dem Sinclair ZX80 1980 und dem ZX81 im darauffolgenden Jahr bot seine Firma Science of Cambridge Ltd. (später Sinclair Research) die ersten Heimcomputer für unter 100 britische Pfund an. Die, je nach Variante auch zum Selbstbau als Kit erhältlichen, Rechner mit Folientastatur und 3,25-MHz-Z80-Prozessor wurden über 1,5 Millionen mal verkauft und waren vor allem im angelsächsischen und US-amerikanischem Raum weit verbreitet, ebenso wie illegale Nachbauten. Der große Durchbruch kam 1982 mit dem farbfähigen ZX Spektrum, der vor allem unter Spieleentwicklern und Spielern hohe Rezeption fand. In Deutschland erschien der ZX Spektrum auch unter dem Namen Amstrad, an die Sinclair seine Firma 1986 verkaufte.

Sinclair erhielt 1983 aufgrund seiner Verdienste den Ritterschlag. Der umtriebige Erfinder brachte mit dem C5 ein Elektroauto sowie ein zusammenklappbares Fahrrad auf den Markt.

Sinclair verstarb nach langer Krankheit im Rahmen seiner Familie in London.