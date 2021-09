PM: PlayStation Store: Die Top-Downloads im August 2021 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Charts der Top-Downloads vom August sind da und enthüllen die erfolgreichsten Titel des vergangenen Monats im PlayStation Store. Madden NFL 22 holt sich sowohl bei den PS4- als auch den PS5-Downloads in den USA und Kanada die Krone. In Europa hat sich Ghost of Tsushima Director‘s Cut auf PS5 den ersten Platz geschnappt, während dies Grand Theft Auto V auf PS4 gelang. Bei den Free-to-Plays bleibt Splitgate an der Spitze der Charts von Europa sowie den USA und Kanada.

Seht euch hier die vollständige Chartauflistung an: