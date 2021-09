PM: Das sind echte Feel Good Games (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wie entspannt ihr am besten, wenn ihr eure PlayStation startet? Beim Beackern eurer Felder in Stardew Valley, dem Streicheln eurer Kuh oder vielleicht sogar beim Angeln? Wir wissen, dass viele von euch die Ruhe vor dem Bildschirm genießen – wir auch! Auf der anderen Seite kann das Zerstören von unzähligen Gebäuden auch ziemlich meditativ sein, oder? In Just Cause 4 haben wir daran zumindest ziemlich viel entspannenden Spaß. Vor allem, wenn der Tag mal wieder echt anstrengend war.

Ihr wollt zur Entspannung ein paar Explosionen sehen? Kein Problem, die Kollegen von Inside PlayStation haben das Thema für euch auch mit Bewegtbildern aufgegriffen.

Jetzt seid ihr dran!

Ist hier bereits euer absolutes Feelgood-Game dabei oder habt ihr noch einen Geheimtipp? Schreibt es unten in die Kommentare und teilt eure Entspannungsspiele mit uns und allen anderen PlayStation Fans. Wir sind gespannt!