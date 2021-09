PM: Sherlock Holmes Chapter One erscheint am 16. November auf PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

einem Studio, das vor allem für die Sherlock Holmes Series und The Sinking City bekannt ist. Heute möchte ich euch was zeigen, woran wir seit Monaten arbeiten – ein neuer Trailer und ein neues Gameplay-Video von unserem kommenden Open World-Mystery-Adventure Sherlock Holmes Chapter One. Also den Wasserkocher anmachen, heißen Tee oder Kaffee aufbrühen und die Lupe schnappen – wir haben einen Fall, den es zu lösen gilt.

In Sherlock Holmes Chapter One erzählen wir die Geschichte eines jungen Sherlock Holmes, noch weit bevor er zum weltberühmten Detektiv wird. Äußerlich ist er ein junger, selbstbewusster, vielleicht sogar ein bisschen eingebildeter Mann, der immer noch versucht herauszufinden, wer er wirklich ist. Sein Lebenszweck ist ihm noch nicht bekannt. Was ist also passiert, dass er zu diesem ikonischen Genie wurde? Welche Ereignisse haben ihn zu dem Charakter geformt, den wir heute kennen und lieben?

Diese Fragen haben wir uns im Studio gestellt und versucht, sie auch in unserem Spiel zu beantworten.

Unser Spiel startet wenn ihr, der junge Holmes, gemeinsam mit eurem Freund Jon auf Cordona ankommt. Das Ziel der Reise ist es, alte emotionale Wunden auszugraben und zu heilen. Ihr wollt das Geheimnis um den Tod eurer Mutter zu lüften. Ihr hattet immer das Gefühl, dass etwas nicht stimmt – jetzt bekommt noch mehr Gründe, die Wahrheit darüber herauszufinden.

Apropos Insel: Sherlock Holmes Chapter One spielt Ende der 1880er Jahre auf der Mittelmeerinsel Cordona. Dieser wunderschöne, fast paradiesische Ort ist ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen. Aber auch hier gibt es unter all der Schönheit einige Probleme. Wenn ihr euch in diese offene Welt begebt sehr ihr schnell, dass die Insel neben den verschiedenen Regionen Cordonas auch eine eigene soziale Klassenhierarchie hat. Und diejenigen, die ganz unten sind, können nicht immer das paradiesische Leben leben, das man auf den ersten Blick sieht.

Während eurer Erkundungen werdet ihr auf Geheimnisse stoßen, die nur ein zukünftiger Detektiv lösen kann. Morde, vermisste Juwelen, sogar ein entlaufener Elefant warten auf euch. Womit sollt ihr das lösen, fragt ihr euch? Unser Gameplay-Video gibt euch einige Hinweise dazu.

Jetzt können wir euch erstmals von den DualSense Wireless-Controller Features erzählen, die Sherlock Holmes Chapter One auf PlayStation 5 unterstützt!

Es wird viele Fälle geben, in denen ihr die haptischen Schwingungen spüren werdet. Es gibt beispielsweise unterschiedliche Schwingungen spüren, wenn ihr in den Geisteszustand wechselt, in dem ihr versucht, alle Teile zusammenzufügen. Ihr werdet spüren, dass erfolgreiche Handlungen ihren eigenen Rhythmus haben, fast wie die Intuition oder euer Bauchgefühl.

Wir gehen mit dieser haptischen Intuition noch einen Schritt weiter, wenn euer DualSense-Controller in die Richtung vibriert, in die ihr schauen sollt. Bei Kämpfen vibriert der Controller, wenn ihr Schaden erleidet oder selbst Schaden zufügt. Wenn ihr einem Feind die Knochen brecht, werdet ihr diesen Bruch auch in den Händen spüren! Und wenn ihr endlich den Abzug am Revolver betätigt, könnt ihr einen gewissen Abzugswiderstand spüren.

Hoffentlich gefällt euch, was wir euch heute erzählt haben! Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie unbedingt unten in den Kommentaren!

Sherlock Holmes Chapter One erscheint am 16. November 2021 für PS5 und zu einem späteren Zeitpunkt auch für PS4. Ihr könnt Sherlock Holmes Chapter One jetzt vorbestellen und zusätzliche Boni erhalten.

Vielen Dank fürs Lesen – wir sehen uns in Cordona!