PM: Sonic Dash feiert 500 Millionen Downloads und wird zum meistgespielten Sonic-Titel für mobile Geräte – Eine Feier für Rekordzeiten! (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Eine Feier für Rekordzeiten!

Sonic Dash sprintet am 500-Millionen-Meilenstein vorbei und feiert zusammen mit den Fans das 30-jährige Jubiläum von Sonic the Hedgehog

– Beliebte Marke treibt Download-Wachstum bei treuer globaler Fangemeinde weiter voran –

Burbank, Kalifornien – 16. September 2021 – SEGA of America, Inc. gab heute bekannt, dass das erfolgreiche Handyspiel Sonic Dash einen wichtigen Meilenstein auf mobilen Endgeräten erreicht hat. Seit der Markteinführung im Jahr 2013 hat das Spiel weltweit mehr als 500 Millionen Downloads erreicht. Der Endless Runner, in dem der berühmte blaue Igel durch atemberaubende 3D-Umgebungen rast, springt und rollt, ist damit das meistgespielte Sonic-Handyspiel aller Zeiten!

Der große Meilenstein von Sonic Dash fällt außerdem in die Zeit des 30-jährigen Jubiläums von Sonic the Hedgehog, das SEGA mit Fans auf der ganzen Welt feiert! Vom kleinen Handybildschirm bis zur Leinwand erobert der blaue Wirbelwind immer noch die Herzen der Zuschauer. Letztes Jahr kam der erste Live-Action-Film von Sonic the Hedgehog in die Kinos, und nun wird mit Sonic the Hedgehog 2 das nächste Kapitel mit Spannung erwartet – es soll 2022 erscheinen.

Takashi Iizuka vom Sonic Team sagt: „Das Erreichen von über 500 Millionen Downloads ist ein großer Beweis für die Beständigkeit der Marke Sonic und das wirklich spaßige, zeitlose Gameplay von Sonic Dash. Wir danken unseren treuen Fans sowie unserer Partnerschaft mit Apple und Google für ihre anhaltende Unterstützung bei der Präsentation von Sonic Dash in den App Stores. Dieser Meilenstein hätte zu keinem besseren Zeitpunkt erreicht werden können!“

SEGA HARDlight’s Studio Director, Neall Jones ergänzt: „Wir sind immer wieder erstaunt über die treuen Fans von Sonic Dash und darüber, dass das Spiel immer noch jeden Monat Millionen von neuen Downloads verzeichnet. Ein großes Dankeschön an alle Sonic Dash-Fans. Wir freuen uns darauf, ihnen auch in den kommenden Jahren neue und innovative In-Game-Events rund um das immer größer werdende Sonic-Universum zu bieten.“

Sonic Dash wurde von HARDlight, einem Studio von SEGA of Europe, entwickelt. Das Studio steht auch hinter einem anderen sehr beliebten mobilen Multiplayer-Runner Sonic Forces. HARDlight produziert regelmäßig Events für Sonic Dash, bei denen es zu Kollaborationen mit renommierten Marken kommt. Ab Freitag, dem 17. September, können Fans außerdem an einem speziellen Event in Sonic Dash teilnehmen, um den 500-Millionen-Meilenstein zu feiern.

Um über Neuigkeiten zu Sonic the Hedgehog auf dem Laufenden zu bleiben, folgt man Sonic auf Twitter , Instagram und Facebook und abonniert den Twitch- und YouTube-Kanal des blauen Igels.

Sonic Dash kann kostenlos im App Store oder bei Google Play heruntergeladen werden.

Über SEGA® of America, Inc.

SEGA® of America, Inc. ist der amerikanische Zweig der in Tokio, Japan, ansässigen SEGA CORPORATION, einem weltweit führenden Anbieter von interaktiver Unterhaltung für den Heimgebrauch und die Freizeit. Das Unternehmen entwickelt, veröffentlicht und vertreibt interaktive Unterhaltungssoftwareprodukte für eine Vielzahl von Hardware-Plattformen. Die Website von SEGA of America findet man unter www.sega.com.

Über HARDlight

HARDlight mit Sitz in Leamington Spa, Großbritannien, wurde 2012 gegründet und ist ein internes Entwicklungsstudio im Besitz der SEGA CORPORATION. HARDlight besteht aus einem engagierten Team mit Antrieb, Leidenschaft und Kreativität und konzentriert sich auf die Entwicklung hochwertiger Spiele. HARDlight steht hinter den von Kritikern gefeierten Abenteuern von Sonic the Hedgehog™ auf mobilen Plattformen wie Sonic Dash und Sonic Forces und arbeitet seit einiger Zeit an Sonic Racing und ChuChu Rocket! Universe für Apple Arcade™. Für weitere Informationen besucht man www.hardlightstudio.com.