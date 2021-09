PM: 2D-Retro-Action-Platformer Steel Assault von Tribute Games erscheint am 28. September für Nintendo Switch & PC (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

2D-Retro-Action-Platformer Steel Assault von Tribute Games erscheint am 28. September für Nintendo Switch & PC

MONTREAL – 16. September 2021 – Tribute Games haben einen neuen Teaser-Trailer für den ultimativen Retro-Arcade-Throwback-Platformer Steel Assault veröffentlicht, in dem sie bekannt geben, dass das Spiel am 28. September für die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erscheint.

Schwelgt in der Nostalgie des Trailers:

Steel Assault wird von Tribute Games gepublished und von Zenovia Interactive entwickelt. Das Spiel ist ein rasanter 2D-Platformer in dem Spielerinnen und Spieler sich quer durch das postapokalyptische Amerika schlagen, peitschen und abseilen. Dank des fordernden Gameplays, das für einen 4:3 Bildschirm geschaffen wurde und optionalem Arcaderand bietet Steel Assault die volle 90er-Arcade-Erfahrung. Das Spiel kann dank verschiedenster Schwierigkeitseinstellungen in “Retro-Hard” genossen werden, oder aber man fährt das Ganze ein wenig runter und genießt einen angenehmen Casual-Platformer.

Steel Assaults offizielles Cover-Art, das ebenfalls heute enthüllt wurde, stammt aus der Feder des fantastischen Illustrators Hungry Clicker und kann am Ende des neuen Teaser-Trailers und auf der Steam-Seite des Spiels bewundert werden.

Tribute Games ist das Entwicklungsstudio und Publisher der beliebten Pixelspiele Panzer Paladin , Mercenary Kings , und Flinthook . Das Studio arbeitet gerade an dem heiß erwarteten offiziellen TMNT-Brawler Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge . Der Vertrag zum Publishen von Steel Assault im November 2020 markierte das Debüt des Studios als Publishing-Partner für andere Entwicklungsstudios.

Das neue Cover-Art und vieles mehr findet man im online Presskit .

Mehr zu Steel Assault und weiteren Projekten des Studios findet man auf der Webseite von Tribute Games , auf der offiziellen Seite des Spiel unter Steelassault.com und auf der Steamseite von Steel Assault. Folgt dem Studio auf Twitter um wirklich gar nichts zu verpassen.

Über Tribute Games

Tribute Games ist ein unabhängiges Entwicklungsstudio und Publisher aus Kanada mit Sitz in Montreal, Quebec. Das Studio mit Fokus auf Retro-Titeln für PC und Konsolen wurde 2011 von den ehemaligen Ubisoft-Mitarbeitern Jonathan Lavigne, Jean-Francois Major und Justin Cyr, die unter anderem an den Titeln Scott Pilgrim vs. the World: The Game und TMNT (GBA) beteiligt waren, gegründet.

Über Zenovia Interactive

Zenovia Interactive ist ein kleines Entwicklungsstudio in New York City, das 2019 von Sri Kankanahalli gegründet wurde. Das Studio ist auf klassische 2D-Genres spezialisiert, insbesondere Sidescroller. Das Ziel des Studios ist es schöne, detaillierte und lebhafte Spiele im Arcade-Stil zu schaffen. Spiele, die die Gegenwart genießen kann und auf die die Vergangenheit stolz wäre.