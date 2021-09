Battlefield 2042: Release auf November verschoben

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Battlefield 2042 wird nicht wie bisher geplant am 22. Oktober 2021 erschienen. Wie Entwickler DICE per Tweet angab, hoffte man darauf, in der Zeit kurz vor dem Launch wieder mit den Teams vor Ort in den Studios zu arbeiten. Da das in der andauernden Pandemie doch nicht möglich sei, wolle der Entwickler sich noch mehr Zeit für die Entwicklung nehmen.

Als neuer Release-Termin wird nun der 19. November 2021 angegeben. Im Laufe des Septembers werde es zudem ein Update zum Termin für die Open Beta geben.